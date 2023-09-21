Острая реакция на стресс: после обстрела Киева госпитализировали 16-летнюю девушку
Источник:Виталий Кличко
Российские военные 21 сентября атаковали Киев крылатыми ракетами. В результате атаки оккупантов пострадала 16-летняя девушка.
Медики госпитализировали девушку с острой реакцией на стресс. В результате падения обломков в Шевченковском районе была повреждена газовая труба, также выбило окна в общежитии рядом.
Смотрите также Россияне выпустили десятки ракет: все, что известно о массированной атаке Украины 21 сентября
В Шевченковском районе в общежитии выбило окна
В КГВА отметили, что в результате повреждения газовой трубы не было возгорания. Кроме того, в Шевченковском районе зафиксировано повреждение окон в нежилом многоэтажном здании.
Также сообщается о семи пострадавших в Дарницком районе, из которых одна девятилетняя девочка. Пострадавшей девочке зашивают ногу.
Практически у всех ранения – это резаные раны. Трое человек были госпитализированы. Остальные получили медицинскую помощь на месте. Предварительно угрозы для жизни у пострадавших нет,
– говорится в сообщении.
В КГВА рассказали, что в Дарницком районе зафиксировано падение осколков на нежилое здание.
В результате падения обломков возник пожар на площади 400 "квадратов" на станции технического обслуживания. Там загорелись припаркованные автомобили.
Также повреждены окна двухэтажного общежития.
Россия атаковала Киев: детали
- Ранним утром российские военные в две волны атаковали украинские города. Во время первой атаки под ракетным ударом оккупантов был и Киев.
- В КГВА рассказали, что во время первой атаки силы ПВО уничтожили более 20 ракет оккупантов. Впоследствии в Воздушных Силах ВСУ уточнили, что всего 21 сентября Россия выпустила по Украине 43 крылатых ракеты Х-101/Х-555/Х-55. Силы ПВО обезвредили 36 ракет.
- После атаки России в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды.
- Добавим, что под ракетным ударом оккупантов также находились Харьков, Черкассы, Львовская и Киевская области. В Черкассах обломки ракеты упали на гостиницу, в результате чего пострадали 10 человек, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.