Голыми руками поднимали стены: полиция показала первые минуты после удара по многоэтажке в Киеве

В ночь на 24 июня российские террористы атаковали Киев ракетами. Силы ПВО сбили все вражеские цели, но обломки одной из ракет упали на многоэтажку в Соломенском районе столицы.

В результате обвала верхних этажей здания погибли 3 человека. Двое пострадавших госпитализированы, 9 человек получили помощь медиков на месте.

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Что происходило в первые минуты после падения обломков

Полицейские показали первые минуты после повреждения многоэтажки в Соломенском районе Киева.

Патрульные вместе со спасателями помогали деблокировать людей из-под завалов, эвакуировали из разрушенных жилищ граждан и сопровождали их в безопасное место.

Первые кадры после повреждения дома: смотрите видео

Что известно об атаке на столицу