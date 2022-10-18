Всего за 7 часов: энергоснабжение в Киеве смогли полностью восстановить

Утром 18 октября Россия атаковала объект критической инфраструктуры в Киеве, из-за чего часть столицы осталась без света. Через 7 часов после атаки удалось возобновить электроснабжение.

Благодаря оперативной работе энергетиков и коммунальщиков удалось возобновить электроснабжение для 83 тысяч семей в жилом массиве на Троещине. Над восстановлением работало 35 специалистов.

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Энергетики подключили резервные системы питания

Специалисты провели технические работы, в результате которых обесточенные районы столицы подключили к сети по резервной схеме питания на время восстановления разрушенного инфраструктурного объекта.

Потому энергетики просят граждан не перегружать сеть и включать энергоемкие приборы поочередно.

В связи с увеличением нагрузки просим клиентов разумно потреблять электроэнергию и не перегружать электросети – включать энергоемкие приборы поочередно,

– отметили в ДТЭК.

В то же время энергетическая компания YASNO призвала граждан в дальнейшем ограничивать потребление электроэнергии в пиковые часы – с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Также отдельно обратились и к представителям бизнеса с призывом ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов и торговых центров.

Удар по энергообъекту в Киеве

Не имея успехов на фронте, Россия решила усилить террор против гражданского населения и увеличила количество ракетных обстрелов и атак с помощью дронов-камикадзе.

Утром 18 октября россияне нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в Деснянском районе, после чего на Левом берегу столицы исчезли свет и вода. Трое сотрудников энергетического объекта, к сожалению, погибли.

Кроме того, Россия атаковала энергетические объекты в Житомире и Днепре. В "Укргенерго" заверили, что пока веерных отключений не будет, однако советник главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко предупредил, что такой вариант, к сожалению, возможен в будущем.

Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала массированных обстрелов 10 октября Россия разрушила 30% энергетических объектов Украины.

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