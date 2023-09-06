Почти 2 десятка погибших: выросло количество пострадавших в Константиновке, среди них спасатель

Российские оккупанты 6 сентября ударили по Константиновке. Среди раненых есть не только гражданские, но и спасатель.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко. Также в результате атаки погиб ребенок.

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Клименко рассказал, что по состоянию на 15:59 известно о 44 пострадавших:

16 человек погибли,

28 получили ранения.

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Среди пострадавших – спасатель. ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов. Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным,

– отметил министр.

Он добавил, что чрезвычайники оперативно ликвидировали пожар площадью 300 квадратных метров. Атака повредила около 30 торговых павильонов.

Смотрите фото с места удара / Фото Игоря Клименко и Офиса генпрокурора

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Число пострадавших возросло

В Офисе генпрокурора сообщили, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры началось досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

6 сентября 2023 года, около 14:00, оккупанты обстреляли Константиновку. В этот раз армия РФ попала по одному из рынков в центре города. В результате попадания снарядов в торговых павильонах поднялся пожар,

– говорится в сообщении.

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В прокуратуре добавили, что количество травмированных возросло до 31. Все они получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь. Также по предварительным данным:

повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома;

дотла сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.

"Пока идет поисково-спасательная операция. Под завалами еще находятся люди. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений РФ", – подытожили в Офисе генпрокурора.

По непроверенным данным, враг ударил по Константиновке ракетой С-300.