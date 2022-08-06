Циничный ночной удар россиян по Константиновке: из-под завалов вытащили 7 человек - видео

В ночь на 6 августа россияне обстреляли Константиновку на Донетчине. В результате удара разрушен один подъезд многоэтажки. Из-под завалов уже вытащили 7 человек.

О последствиях обстрела Константиновки рассказал глава ОВА Павел Кириленко. Он отметил, что оккупанты били по городам в относительном тылу.

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В Константиновке пострадала многоэтажка и школа

Константиновка попадала дважды под удар. Из заблокированных квартир и уже развалин 5-этажки вытащили семь человек. В результате еще одного обстрела пострадала местная школа.

Прокуратура открыла уголовное производство

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Как установили следователи, обстрелы Константиновки вели с С-300. Ранения получила одна женщина.

В области повреждены жилые дома во многих общинах

Трудной была ночь и в Авдеевской, Марьинской и Очеретинской общинах. В Красногоровке снарядами повредили 5 частных домов, а в Первомайском целили практически по лавке. Информацию о потерпевших уточняют.

В Курахово захватчики разрушили школу и жилые дома. 5 квартир попали под обстрел в Дружковке.

россияне продолжают бить по гражданским и уничтожать социальную инфраструктуру. Оставаться в области – опасно! Призываю всех выехать в более безопасные регионы Украины,

– попросил местных жителей Павел Кириленко.

Жуткий обстрел Константиновки / Видео Донецкой ОВА:

Обстрелы Донбасса: коротко

Только за предыдущие сутки – 5 августа в результате вражеских обстрелов в Донецкой области погибли 5 гражданских жителей.

Кроме того, накануне 14 человек получили ранения.

4 августа враг ударил по автобусной остановке в Торецке. Погибли 7 человек.

Глава Авдеевской ВГА сообщил, что вся территория неподалеку от Донецка просто засыпана вражеской артиллерией.

Смотрите в видео, происходящее сейчас на фронте: