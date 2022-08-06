Про наслідки обстрілу Костянтинівки розповів голова ОВА Павло Кириленко. Він зазначив, що окупанти били по містах у відносному тилу.

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У Костянтинівці постраждала багатоповерхівка та школа

Костянтинівка потрапляла двічі під удар. З заблокованих квартир та вже руїн 5-поверхівки витягнули семеро людей. Внаслідок ще одного обстрілу постраждала місцева школа.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Як встановили слідчі, обстріл Костянтинівки вели з С-300. Поранення дістала одна жінка.

В області пошкоджені житлові будинки в багатьох громадах

Важкою була ніч і в Авдіївській, Мар'їнській та Очеретинській громадах. У Красногорівці снарядами пошкодили 5 приватних будинків, а в Первомайському цілили практично по крамниці. Інформацію щодо потерпілих уточнюють.

У Кураховому загарбники поруйнували школу та житлові будинки. 5 помешкань потрапили під обстріл у Дружківці.

росіяни продовжують бити по цивільних та нищити соціальну інфраструктуру. Залишатися в області – небезпечно! Закликаю всіх виїхати до більш безпечних регіонів України,

– попросив місцевих жителів Павло Кириленко.

Моторошний обстріл Костянтинівки / Відео Донецької ОВА:

Обстріли Донеччини: коротко

Лише за попередню добу – 5 серпня внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинули 5 цивільних жителів.

Окрім того, напередодні 14 осіб дістали поранення.

4 серпня ворог вдарив по автобусній зупинці в Торецьку. Загинули 7 людей.

Голова Авдіївської ВЦА повідомив, що вся територія неподалік Донецька просто засипана ворожою артилерією.

Дивіться у відео, що відбувається зараз на фронті: