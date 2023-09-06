"Мы отдали, что могли": очевидцы рассказали о первых минутах после удара по Константиновке
Россия днем 6 сентября нанесли террористический ракетный удар по центру Константиновки. В первые минуты после атаки люди стали самостоятельно друг другу помогать.
Об этом корреспондент 24 Канала рассказали свидетели ракетного удара. Как вспоминают очевидцы, раненые собирались в аптеке, чтобы получить лекарства и помощь.
Все о ракетном ударе Десятки раненых и погибших: все, что известно о террористическом ударе по Константиновке
Что происходило сразу после атаки
Провизор в аптеке Константиновки Диана Ходак рассказала о первых минутах после ракетного удара. Женщина вспоминает, что сначала к ним зашла одна раненая женщина. По ее словам, у раненой била кровь из руки и ноги. Еще одну девушку в аптеку занесли военные. Раненная была в сознании, но в шоковом состоянии. Диана предположила, что, возможно, девушка получила открытый перелом ноги.
Люди сразу начали оказывать друг другу первую медицинскую помощь. Затем в аптеку забежала с виду обычная женщина, но она представилась медиком. Она принялась накладывать шину пострадавшей и обрабатывать раны.
Мы отдали, что смогли: бинты, перевязочные. Она (медик – 24 Канал) кричит: "Дайте обезболивающее". Дали также обезболивающие,
– рассказала госпожа Диана.
Провизор рассказала о первых минутах после удара: смотрите видео
На вопрос, сколько взрывов она слышала, женщина решительно ответила – один. Правда, некоторые ее коллеги утверждают, что слышали 3 взрыва.
Последствия удара в Константиновке: смотрите видео
Россияне атаковали Константиновку: что известно
- Около 14:00 6 сентября 2023 года россияне нанесли ракетный удар по Константиновке, что в Краматорском районе Донецкой области Взрыв раздался на Центральном рынке города.
- Пока неизвестно, какой именно ракетой атаковали город. Предварительно сообщают, что россияне использовали С-300.
- По состоянию на 18.00 спасательная операция завершена. Всего от террористической атаки погибли 17 человек, среди которых 1 ребенок Ранения получили 32 человека.
- По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5 этаж жилого дома. Наголову сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.
- Донецкая областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.