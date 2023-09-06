"Мы отдали, что могли": очевидцы рассказали о первых минутах после удара по Константиновке

Россия днем 6 сентября нанесли террористический ракетный удар по центру Константиновки. В первые минуты после атаки люди стали самостоятельно друг другу помогать.

Об этом корреспондент 24 Канала рассказали свидетели ракетного удара. Как вспоминают очевидцы, раненые собирались в аптеке, чтобы получить лекарства и помощь.

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Что происходило сразу после атаки

Провизор в аптеке Константиновки Диана Ходак рассказала о первых минутах после ракетного удара. Женщина вспоминает, что сначала к ним зашла одна раненая женщина. По ее словам, у раненой била кровь из руки и ноги. Еще одну девушку в аптеку занесли военные. Раненная была в сознании, но в шоковом состоянии. Диана предположила, что, возможно, девушка получила открытый перелом ноги.

Люди сразу начали оказывать друг другу первую медицинскую помощь. Затем в аптеку забежала с виду обычная женщина, но она представилась медиком. Она принялась накладывать шину пострадавшей и обрабатывать раны.

Мы отдали, что смогли: бинты, перевязочные. Она (медик – 24 Канал) кричит: "Дайте обезболивающее". Дали также обезболивающие,

– рассказала госпожа Диана.

Провизор рассказала о первых минутах после удара: смотрите видео

На вопрос, сколько взрывов она слышала, женщина решительно ответила – один. Правда, некоторые ее коллеги утверждают, что слышали 3 взрыва.

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