Россия ударила по Константиновке и Краматорску: жуткие кадры
Россия снова нанесла несколько циничных ударов по Украине. В частности, страна-террорист 9 февраля ударила по Константиновке и Краматорску в Донецкой области.
К сожалению, известно об одном погибшем и нескольких раненых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Константиновской ГВА Сергея Горбунова и Краматорской ГВА Александра Гончаренко.
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Россияне бьют по гражданской инфраструктуре
По Константиновке оккупанты ударили несколько раз из авиации.
В результате обстрела травмы получили 5 человек.
С 21:15 по 21:40 российские войска нанесли 8 авиаударов по Константиновке, использовав "ФАБ-250" с УМПК. Получили ранения 2 женщин и 3 мужчин. Они доставлены в больницу с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями и переломом,
– сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Известно также о повреждении 127 объектов, в частности, фасадов многоквартирных и частных домов, гаражных помещений, легковых автомобилей, линий электросетей, газопровода, фасада отеля.
Последствия атаки по Константиновке / Фото Сергея Горбунова
Вечером этого же дня, примерно в 22:00, россияне также атаковали Краматорск. Удар пришелся на гражданскую инфраструктуру.
В городе известно об 1 погибшем и 7 раненых.
Предварительно, ВС России сбросили на город "ФАБ-500" с УМПК. Погиб 52-летний мужчина, еще 7 человек ранены. У них диагностированы контузии, рваную и убойную раны. На момент обстрела пострадавшие находились в своих домах,
– рассказали в прокуратуре.
На месте работают все коммунальные службы, а прокуроры документируют последствия российского преступления.