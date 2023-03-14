В Краматорске мужчину удалось достать из-под обломков горящей квартиры: показали видео

Российские оккупанты нанесли очередной террористический удар по жилому дому в Краматорске Донецкой области. В результате люди оказались под завалами – их доставали спасатели.

Заметим, что утром 14 марта около 09:00 стало известно, что захватчики запустили ракету по многоэтажке в центре Краматорска. Вскоре первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал ролик, на котором видно, как работают спасатели. В частности, достают мужчину из горящего разрушенного дома.

Смотрите также ВСУ нужны тысячи автомобилей: сколько они стоят, где их купить и какие лучше всего подходят

Спасатели выполняют свою работу

Как отметил Белошицкий, этот обстрел является еще одним циничным, коварным и бессмысленным поступком, на который пошел враг. На место происшествия, на улицу Богдана Хмельницкого в Краматорске, сразу прибыли все специальные службы. Среди них первыми – патрульные полицейские.

Сразу начали координировать действия и помогать извлекать людей из-под завалов. Одного мужчину удалось спасти из-под обломков его горящей квартиры. Сейчас известно об одном погибшем и трех травмированных. Далее всех пострадавших передали медикам,

– написал представитель патрульной полиции.

Вместе с тем он констатировал, что, несмотря на происходящее, мы уверенно стоим на своей земле и держим строй. Также он поблагодарил патрульных за службу и пообещал отомстить врагу.

Как спасатели доставали из-под завалов многоэтажки мужчины в Краматорске: смотрите видео со страницы Белошицкого

Другие детали, которые нужно знать об этом ударе

Погибший мужчина, о котором упомянул Белошицкий, скончался раненым в больнице. Об этом рассказали в Донецкой областной военной администрации.

Кроме того, на этот инцидент отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Глава нашего государства подчеркнул, что Россия продолжает воевать с мирным населением

Также украинский лидер отметил, что каждый удар, приводящий к убийству невинных людей, должен быть наказан законом.

Кстати, Международный уголовный суд в Гааге уже готовит 2 производства против России за развязывание этой широкомасштабной войны. Как ни странно, в Кремле на это отреагировали очень дерзко, заявил, что их страна-террорист не признает юрисдикцию Международного суда.