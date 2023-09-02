Оккупанты цинично обстреляли Краматорск: ракета застряла в дороге, а также попала в дом
Источник:Донецкая ОВА
Российские оккупанты 2 сентября ударили по Краматорску Донецкой области. В результате атаки в дороге застрял неразорвавшийся снаряд, а от взрыва вывернуло могилы на кладбище.
Глава Краматорской ОВА сообщил, что информации о жертвах обстрела не поступало. Власти призывают граждан не приближаться к неразорванным боеприпасам.
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Оккупанты атаковали город Краматорск
Около 16:40 в Краматорске Донецкой области прогремели несколько взрывов. Сообщается, что россияне атаковали город с помощью реактивных систем залпового огня. Вероятно, оккупанты использовали кассетные боеприпасы – в небе видели характерные следы.
Одна из ракет попала в жилой дом, но, к счастью, не разорвалась. Ракета пробила крышу двухэтажки и застряла на кухне первого этажа. Возле дома разбросаны части снаряда. Пострадавших нет, на месте работают спасатели и полиция– пытаются вытащить боеприпас.
Снаряд влетел в дом / Донецкая ОВА
Другой снаряд упал прямо на местную дорогу недалеко от жилых домов. В результате удара выбило стекла в многоэтажке. Боеприпас также не разорвался – он застрял в дорожном покрытии.
Ракета попала прямо в дорогу / Радио Свобода
Сообщается, что также в результате атаки пострадало Краматорское кладбище. Ракета упала на территорию кладбища – взрывной волной даже вывернуло могилу. На месте образовалась впадина.
Оккупанты попали ракетой в кладбище / Донецкая ОВА
Информации о погибших или пострадавших пока нет. Краматорские власти подчеркивают, что приближаться к неразорванным снарядам опасно. При их обнаружении необходимо звонить по телефону 101.
Последствия атаки россиян на Краматорск / Новости Донбасса
Оккупанты атаковали Краматорск: смотрите видео
В июне россияне атаковали кафе в Краматорске
- Вечером 27 июня 2023 года российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по пиццерии в Краматорске. В результате атаки погибли 13 человек, 65 получили ранения. Среди раненых была 8-месячная девочка – у нее обнаружили множественные колото-резаные раны головы, линейный перелом височной кости.
- В результате атаки, в частности, погибли 14-летние сестры-близнецы Аня и Юля Аксенченко. После визита к маме в больницу они решили поесть пиццы – и пошли туда, куда позже попала ракета.
- Мэр города рассказал, что это было очень важным для краматорцев местом, где бушевал весь "движ". Там собирались как семьями, так и молодежь – там бурлила жизнь.