Оккупанты цинично обстреляли Краматорск: ракета застряла в дороге, а также попала в дом

Российские оккупанты 2 сентября ударили по Краматорску Донецкой области. В результате атаки в дороге застрял неразорвавшийся снаряд, а от взрыва вывернуло могилы на кладбище.

Глава Краматорской ОВА сообщил, что информации о жертвах обстрела не поступало. Власти призывают граждан не приближаться к неразорванным боеприпасам.

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Оккупанты атаковали город Краматорск

Около 16:40 в Краматорске Донецкой области прогремели несколько взрывов. Сообщается, что россияне атаковали город с помощью реактивных систем залпового огня. Вероятно, оккупанты использовали кассетные боеприпасы – в небе видели характерные следы.

Одна из ракет попала в жилой дом, но, к счастью, не разорвалась. Ракета пробила крышу двухэтажки и застряла на кухне первого этажа. Возле дома разбросаны части снаряда. Пострадавших нет, на месте работают спасатели и полиция– пытаются вытащить боеприпас.

Снаряд влетел в дом / Донецкая ОВА

Другой снаряд упал прямо на местную дорогу недалеко от жилых домов. В результате удара выбило стекла в многоэтажке. Боеприпас также не разорвался – он застрял в дорожном покрытии.

Ракета попала прямо в дорогу / Радио Свобода

Сообщается, что также в результате атаки пострадало Краматорское кладбище. Ракета упала на территорию кладбища – взрывной волной даже вывернуло могилу. На месте образовалась впадина.

Оккупанты попали ракетой в кладбище / Донецкая ОВА

Информации о погибших или пострадавших пока нет. Краматорские власти подчеркивают, что приближаться к неразорванным снарядам опасно. При их обнаружении необходимо звонить по телефону 101.

Последствия атаки россиян на Краматорск / Новости Донбасса

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