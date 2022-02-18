Обстрелы продолжаются, сбои в работе Vodafone: главное об угрозе нападения России за 18 февраля

ВСУ заявляют, что боевики распространяют фейки и провокации об "обстреле" на Донбассе. Оккупанты обстреляли колонну ООН на КПВВ "Счастье". Диверсанты атаковали оператора связи Vodafone. Россия говорит, что якобы отводит танки на тысячу километров назад. Путин говорил об Украине на заседании Совета Безопасности. Украина и США не видят признаков отвода российских войск.

О российской агрессии в отношении Украины, пропаганде, которую распространяют боевики, провокациях и обострениях на оккупированном Донбассе, читайте в материале 24 канала.

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Фейки и провокации террористов об "обстреле"

Источник: фейсбук штаба ООС

В ВСУ предупреждают, что российские оккупанты нагло распространяют фейки о том, что это наши воины обстреливают населенные пункты. Кроме того, враг прибегает к провокациям разного рода.

В штабе Операции Объединенных сил в очередной раз отмечают, что Вооруженные Силы Украины придерживаются минских договоренностей и норм международного гуманитарного права.

Заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант,

– подчеркнули в штабе ООС.

На самом же деле это сами оккупанты обстреливают мирных жителей.

Обстрелы в Счастье

Источник: фейсбук Валерия Залужного

На КПВВ "Счастье" в Луганской области 18 февраля под обстрел боевиков попала колонна с гуманитарной помощью от Управления Верховного Комиссара ООН. Около 12:00 он возвращался с оккупированных территорий и проходил проверку пограничников.

Оккупанты обстреливают Донбасс: смотрите видео

Обошлось, к счастью, без потерь.



Обстрел КПВВ / Фото из фейсбука Валерия Залужного

Позже в ГСЧС сообщили, что в городе Счастье пророссийские боевики обстреляли пожарную часть. Попали также в жилой дом села Артема. По предварительным данным пострадавших нет.

Кроме этого, утром пророссийские наемники также обстреляли участок недалеко от железнодорожной станции Скотувата. В это время там работали рабочие. Жертв удалось избежать, потому что рабочих быстро забрали в укрытие.

Оккупанты продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры на Донбассе.

Атака диверсантов на Vodafone

В ночь с 17 на 18 февраля в работе мобильного оператора Vodafone на Донбассе возникли сбои. Люди не могли пользоваться сетью.

В компании в комментарии 24 каналу объяснили, что это был акт вандализма. Сети не было из-за обрыва волоконно-оптической линии передачи (ВОЛС).

На инцидент также отреагировали в МВД.

Граждане не могли вызвать скорую помощь, полицию или просто нормально общаться с родными и друзьями. Благодаря быстрой работе ремонтников, связь восстановили еще до утра,

– заявил советник главы МВД Антон Геращенко.

Он предупредил, что такие ситуации будут повторяться в будущем. Это является частью плана России по дестабилизации ситуации в Украине.



Диверсанты на Донбассе повредили связь мобильного оператора / Фото с телеграма Антона Геращенко

Относительно этого случая, то правоохранители открыли уголовные дела по факту вмешательства в работу оператора мобильной связи и проводят первоочередные следственно-розыскные действия.

По словам Геращенко, операторам надо быть начеку и вместе с правоохранителями документировать преступления, чтобы как можно скорее их раскрыть.

Россия говорит о вывозе танков

Источник: "РИА Новости"

В Минобороны страны-агрессоры говорят, что якобы вывозят военную технику из-под границы Украины. Более того, речь идет якобы об отводе аж "за тысячи километров".

Россия продолжает утверждать, что все это продолжается якобы после завершения учений.

Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся к пункту постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений,

– заявили в Минобороны оккупантов.

Там говорят, что танки и другую бронированную технику доставят по железной дороге протяженностью в тысячу километров. А по прибытии в часть военные проведут техническое обслуживание машин и подготовят их к дальнейшим мероприятиям.

Путин говорил об Украине на заседании Совета безопасности

Источник: сайт президента России

Президент страны-оккупанта Владимир Путин 18 февраля собрал на оперативное совещание в формате видеоконференции постоянных членов Совета безопасности России. Чиновники враждебной страны обсуждали Украину и "гарантии безопасности".

В Кремле сообщили, что во время совещания обсуждали и ситуацию вокруг Украины. Там цинично заметили, что это делали "с акцентом на напряженность, которая провоцируется извне".

Глава Кремля также рассказал участникам совещания о ряде международных встреч и звонков, которые провел накануне. Речь идет, в частности, о переговорах с немецким канцлером Олафом Шольцем, французским президентом Эммануэлем Макроном и американским лидером Джо Байденом.

Также на онлайн-встрече с Путиным чиновники говорили и о "гарантиях безопасности" для России.

При этом, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, главной темой встречи стало "развитие высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности".

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