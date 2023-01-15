Россия обстреляла критическую инфраструктуру в Харькове: какая ситуация со светом

За сутки 14 января россияне несколько раз били по Харькову и области. Целью атак стали объекты критической инфраструктуры.

Об этом в эфире 24 Каналу заявила корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, после удара около 16:00 14 января город и регион на несколько часов оказались без света.

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"В мэрии сообщили, что как только саперы дадут разрешение, ремонтники выедут на место все это чинить и переключать. После этих ракетных ударов были перебои с водой, теплом, но уже около 19:00 появилось электричество в некоторых районах Харькова", – рассказала корреспондентка.

По словам Анны Черненко, электрики работали на месте ударов до часу ночи, а уже сегодня, 15 января, в 8:30 весь регион был с электричеством.

Возможно, есть точечные участки, где еще идут переключения, но это небольшой процент. Воду в самом Харькове полностью дали по состоянию на 10:00,

– сообщила корреспондентка.

По данным Анны Черненко, из-за ударов россиян, 15 января в Харькове и области действуют аварийные графики отключения электроэнергии. Всю информацию Харьковоблэнерго предоставляет через официальные телеграм-каналы.

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По ее данным, после ударов в Харькове не работало метро и наземный электротранспорт, но уже в 7:30 поезда подземки поехали.

"Сразу после перебоев в городе вводится параллельный дублирующий маршрут автобусов, который пытается перекрыть электротранспорт. Конечно, на его ввод нужно время, но потом транспорт работает, хотя и с большими интервалами, чем привыкли харьковчане", – пояснила корреспондентка.

Разрушения в области

Корреспондентка 24 Канала сообщила, что кроме областного центра, 14 января россияне наносили удары по населенным пунктам региона. Пострадали Волчанск, Змиевская община, Купянский район.

Спасателям пришлось выезжать около десятка раз, чтобы проверять места обстрелов и разрушений. На этот раз обошлось без пожаров,

– рассказала корреспондентка.

По ее информации, что в результате обстрелов было разрушено промышленное предприятие и учебное заведение в Волчанске, информации о раненых в настоящее время нет.

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