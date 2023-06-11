Пока россияне стреляли в спину: полиция показала кадры эвакуации людей с левобережья Херсона

Из-за того, что россияне оставили людей на временно оккупированном левобережье Херсонщины один на один с проблемой подтопления после подрыва Каховской ГЭС, людям пришлось искать другой путь для спасения. Более 20 десятков человек решили эвакуироваться на правобережье.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что 21 человек решил спастись из водяной ловушки на оккупированной территории. В основном это маломобильные граждане и пожилые люди.

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Как эвакуировались люди

Игорь Клименко рассказал, что эвакуация людей с левобережья – это большой риск, однако правоохранители и спасатели не могли оставить людей, которые решили спастись из водяной ловушки на оккупированной территории.

В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие. Глава МВД пообещал врагу возмездие за такое циничное преступление.

Эвакуация людей с левобережья Херсонщины / Фото Национальной полиции

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