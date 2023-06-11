Пока россияне стреляли в спину: полиция показала кадры эвакуации людей с левобережья Херсона
Источник:Национальная полиция
Из-за того, что россияне оставили людей на временно оккупированном левобережье Херсонщины один на один с проблемой подтопления после подрыва Каховской ГЭС, людям пришлось искать другой путь для спасения. Более 20 десятков человек решили эвакуироваться на правобережье.
Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что 21 человек решил спастись из водяной ловушки на оккупированной территории. В основном это маломобильные граждане и пожилые люди.
Обратите внимание Циничный обстрел лодки с эвакуированными: погибли 3 человека, 9 – пострадали
Как эвакуировались люди
Игорь Клименко рассказал, что эвакуация людей с левобережья – это большой риск, однако правоохранители и спасатели не могли оставить людей, которые решили спастись из водяной ловушки на оккупированной территории.
В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие. Глава МВД пообещал врагу возмездие за такое циничное преступление.
Эвакуация людей с левобережья Херсонщины / Фото Национальной полиции
Россияне обстреляли лодку с эвакуированными гражданскими
- После того как Россия взорвала Каховскую ГЭС, населенные пункты Херсонской области с обеих сторон Днепра подтопило, вода кое-где поднималась на несколько метров. Пока на подконтрольной Украине территории спасатели, волонтеры и стражи порядка эвакуируют людей под российскими обстрелами, россияне не только открывают огонь, но и не проводят никаких эвакуационных мероприятий. Более того, Россия отказала миссии ООН в доступе на оккупированную территории Херсонщины для эвакуации людей.
- Вечером 11 июня глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что российские террористы обстреляли лодку с гражданскими, пытавшимися эвакуироваться с затопленного временно оккупированного левобережья Херсонщины на подконтрольную Украине территорию.
- Впоследствии глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате трагедии погибли 3 человека. В их числе 74-летний мужчина, который своим телом закрыл женщину – россияне расстреляли его в спину.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате российских обстрелов 23 человека получили ранения. Херсонская прокуратура возбудила уголовное дело по статьям о нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве.