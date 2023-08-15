Из-под завалов удалось спасти человека, а количество пострадавших выросло: детали атаки на Луцк

Утром враг нанес циничный смертельный удар по предприятию в Луцке. Известно, что количество пострадавших возросло.

Городской голова Луцка Игорь Полищук в эфире телемарафона сообщил, что во время массированного обстрела Украины 15 августа Россия двумя крылатыми ракетами попала в промышленное предприятие в Луцке. На данный момент известно о трех погибших и четырех пострадавших.

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Одного человека достали из-под завалов

Сотрудники ГСЧС сразу выехали на место происшествия для ликвидации последствий обстрела. В частности, из-под завалов спасли одного человека. В настоящее время она госпитализирована. По словам Игоря Полищука, жилые и гражданские объекты рядом с предприятием не пострадали.

Он также рассказал, что и погибшие, и пострадавшие являлись работниками указанного предприятия. Из четырех пострадавших трое госпитализированы, одному просто оказали помощь и отпустили.

Целили не по военному объекту

По словам сэра Луцка, сейчас трудно судить, действовал ли враг прицельно, стрелял ли хаотично.

"Попали в обычное предприятие, которое производило комплектующие для автомобилей. Отношения к военной инфраструктуре оно не имеет", - подчеркнул он.

Во Львове и области 15 августа тоже раздавались взрывы