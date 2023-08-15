Из-под завалов удалось спасти человека, а количество пострадавших выросло: детали атаки на Луцк
Утром враг нанес циничный смертельный удар по предприятию в Луцке. Известно, что количество пострадавших возросло.
Городской голова Луцка Игорь Полищук в эфире телемарафона сообщил, что во время массированного обстрела Украины 15 августа Россия двумя крылатыми ракетами попала в промышленное предприятие в Луцке. На данный момент известно о трех погибших и четырех пострадавших.
Смотрите также Утренний террор "Калибрамы" и ракетами серии "Х": все, что известно о ракетной атаке 15 августа
Одного человека достали из-под завалов
Сотрудники ГСЧС сразу выехали на место происшествия для ликвидации последствий обстрела. В частности, из-под завалов спасли одного человека. В настоящее время она госпитализирована. По словам Игоря Полищука, жилые и гражданские объекты рядом с предприятием не пострадали.
Он также рассказал, что и погибшие, и пострадавшие являлись работниками указанного предприятия. Из четырех пострадавших трое госпитализированы, одному просто оказали помощь и отпустили.
Целили не по военному объекту
По словам сэра Луцка, сейчас трудно судить, действовал ли враг прицельно, стрелял ли хаотично.
"Попали в обычное предприятие, которое производило комплектующие для автомобилей. Отношения к военной инфраструктуре оно не имеет", - подчеркнул он.
Во Львове и области 15 августа тоже раздавались взрывы
- Во Львовской области ПВО удалось сбить несколько ракет, однако известно и о попадании. В частности, Россия попала во двор детского сада. В результате атаки пострадали 4 человека.
- Обломки российских ракет упали на два жилых дома во Львове, на Каховской улице и Патона. Есть разрушение. Также из-за обломков обрушился потолок в одном из гипермаркетов. Пострадали из-за ударов и транспортных средств.
- В Ставчанах повреждены 10 домов, несколько человек получили травмы. Повреждены дома также в Суховоле – к счастью, без жертв. Известно также о возгораниях в области, которые оперативно потушили