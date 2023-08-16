Часть украинского ВПК, – Россия нагло подтвердила удар по шведскому заводу в Луцке

Российские оккупанты ударили по Луцку. После этого они традиционно заявили, что попали по "военному объекту".

Таким объектом оказался обычный шведский завод SKF. В результате удара там погибли три человека, сообщает 24 Канал.

К теме Россия атаковала шведский завод SKF в Луцке: ракета убила 3 работника предприятия

Россияне цинично оправдываются за удар по Луцку

Посольство России в Швеции в одной из соцсетей подтвердило удар по заводу шведской компании SKF, заявив, что он якобы является легитимной военной целью.

Так называемое дипломатическое ведомство процитировало пропагандистское заявление министерства нападения России о поражении украинских "ключевых предприятий военной промышленности".

Не улавливаете связь? Тогда поясним: этот завод в Луцке – часть украинского ВПК, он производил подшипники для "Укроборонпрома". В шведской прессе об этом факте, естественно, ни слова,

– цинично врут в посольстве.

Кроме того, там стали угрожать уничтожить и поставленную "бандеровцам шведскую технику и предприятия военно-промышленного комплекса, которые на них работают".

Спикер SKF Карл Бьернстам подтвердил, что в результате российского удара погибло три работника завода . Кроме того, местные власти информировали, что ранения получили еще трое – также работники SKF.

Стоит прочесть Из-под завалов удалось спасти человека, а количество пострадавших выросло: детали атаки на Луцк

Массированный обстрел Украины 15 августа: коротко

Россияне ночью 15 августа нанесли массированный удар по Украине, атаковав 8 ее регионов. Захватчики выпустили 28 крылатых ракет воздушного и морского базирования

Силам ПВО удалось обезвредить 16 из 24 крылатых ракет Х-101, Х-555 и "Калибр". В свою очередь 4 Х-22 ликвидировать не удалось, ведь для этого защитникам нужны соответствующие средства.

По данным МВД, в результате атаки оккупантов погибли три человека, еще 27 – получили травмы. Больше всего пострадавших во Львове – 19 гражданских.

В результате террористического обстрела 22 объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения.