ПВО работает во Львове: над городом зафиксировали БПЛА

В ночь на 1 ноября враг атаковал Львовскую область беспилотниками. Возникла непосредственная угроза для Львова.

В городе слышалась работа ПВО. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Львова в ночь на 1 ноября?

Воздушную тревогу в Львовской области в разных районах начали объявлять после 03:30 ночи 1 ноября. По меньшей мере 2 беспилотника, по информации ОВА и Воздушных сил, в это время залетели в регион.

Как писали местные мониторинговые сообщества, дроны по звуку напоминали обычные "Шахеды", летевшие на низкой высоте. В городе были слышны звуки работы средств Противовоздушной обороны и взрывы.

На момент публикации тревога атака врага по Украине продолжается. Информации о возможных последствиях обстрела Львова пока не поступало.

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Добавим, что в это же время угроза воздушных ударов существовала и для других регионов Украины. Сообщения о взрывах поступали, в частности, из Винницы.