Сегодня во Львове похоронили 6 человек, которых "Кинжалами" убила Россия
Источник:Максим Козицкий
6 сентября Львов попрощался с 6 горожанами, которых убили российские ракеты во время обстрела 4 сентября. Самой маленькой жертве оккупантов было всего 7 лет.
Оккупанты унесли жизни целой семьи – мамы и трех сестер Базилевичей.
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"Невыносимо больно"
Глава ОВА Николай Козицкий опубликовал фотографии прощания с жертвами. Он напомнил, что сегодня Львовщина похоронила шесть человек, погибших из-за комбинированного удара России по жилым домам во Львове.
- ️Евгения Базилевич, 43 года
- ️Ярина Базилевич, 21 год
- ️Дарина Базилевич, 18 лет
- ️Эмилия Базилевич, 7 лет
- ирина Демидова, 52 года
- ️Юрий Арабский, 55 лет
Прощание с погибшими / Фото ОВА
54-летнего Александра Погорецкого похоронят завтра, 7 сентября.
Это невыносимо больно. Вечная память всем невинно убитым. Силы родным пережить это горе. Верю, что за каждую искалеченную жизнь оккупанты будут отвечать,
– написал председатель ОВА Николай Козицкий.
Фотографиями с похорон Евгении Базилевич и ее трех дочерей поделился и депутат Игорь Зинкевич.
Ярослав Базилевич потерял жену и трех дочерей / Фото Игорь Зинкевич
К слову, Львовский городской совет ранее сообщал, где именно похоронят погибших львовян.