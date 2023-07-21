Три тысячи окон вылетело: Садовый рассказал, как восстанавливают дома, уничтоженные обстрелом Львова
С момента обстрела россиянами Львова 6 июля прошло две недели. Тогда погибли 10 человек и были разрушены 4 дома. Все отстроят в том виде, как было до атаки. Финансовую помощь предоставит ЮНЕСКО.
Дома, разрушенные российским обстрелом Львова 6 июля 2023 года понемногу отстраивают. К восстановлению подключится ЮНЕСКО, ведь здания входили в охранную зону. Жителям разрушенных домов дали возможность снять жилье. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в эфире телеканала "Рада", передает 24 Канал.
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Как сообщил городской глава Львова, у пострадавших посттравматический синдром, но с людьми общаются каждый день. 60 квартир нужно отстроить заново.
Три тысячи окон полностью вылетели – это и Львовская политехника, и школа, и садик, очень много домов,
– подчеркнул мэр.
Повреждены не только дома, в которые непосредственно попали ракеты. Взрывная волна зацепила и рядом расположенные здания.
Городской глава рассказал, что люди живут в арендованных квартирах. Город стремится не только отстроить дома, но и создать там нормальные условия для жизни – например, меблировать квартиры.
Андрей Садовый подчеркнул: после обстрела уничтожено много машин, но законодательство не дает возможности это компенсировать. Средства на это пока предоставляют благотворители.
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Когда ждать восстановления
Мэр назвал приблизительные сроки восстановления – весна-лето 2024 года.
Ранее он сообщал в своем фейсбуке, что первоочередные работы уже выполнены: крыши перекрыты брезентом, а окна заклеены пленкой.
На вопрос журналистки, будет ли точно воспроизведен вид разрушенных домов, Андрей Садовый ответил, что да, ведь это мировое достояние.
Сколько средств нужно
К восстановлению финансово присоединится ЮНЕСКО, ведь нужна значительная сумма.
Эта атака для нас – сотня-другая миллионов,
– акцентировал мэр Львова.
По словам Садового, представители организации включились после того, как сами побывали на месте происшествия. До этого ЮНЕСКО не называла Россию непосредственным виновником преступления и считала, что осудить россиян должен международный суд.К теме: ЮНЕСКО осудила обстрел, но отказалась прямо указать на Россию как его виновника. Мэр Львова обратился к организации с призывом судить убийцу, а не пистолет.
Что известно о ракетной атаке по Львову 6 июля
- Эта атака стала самой масштабной по гражданской инфраструктуре города во время войны.
- Тогда обстрел повредил около 60 квартир и 50 автомобилей, пострадали 42 человека, погибли 10.
- Россия ударила "Калибрами" по историческому ареалу – буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Львов – Ансамбль исторического центра". Комплекс из 17 жилых домов по улице Стрыйской имеет статус памятника архитектуры местного значения.
- Стало известно, как удалось избежать более масштабных разрушений.