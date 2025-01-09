Россия атаковала Николаев ударным БпЛА: есть пострадавший

9 января российская армия нанесла удар по Николаеву. В городе зафиксированы повреждения. Также известно, что один человек получил травмы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение городского головы Александра Сенкевича.

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Оккупанты нанесли удар по Николаеву

Во время воздушной тревоги жители слышали взрывы. Как сообщил глава Николаева, днем 9 января российские войска атаковали дроном Корабельный район города.

В результате вражеского обстрела есть пострадавший. Также повреждены здания в жилом секторе.

Россияне за прошедшие сутки атаковали Николаевскую область

Как сообщают в Николаевской областной военной администрации, в ночь на 9 января пытались ударить по николаевской области БпЛА типа "Шахед". Вражеская цель была уничтожена силами ПВО.

Также за сутки российская армия осуществила артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. В селе Дмитровка повреждены два дома, три хозяйственные постройки и линия электропередач. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Другие обстрелы 9 января