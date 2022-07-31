Детей нужно вывозить из таких городов, – председатель Николаевского областного совета

В Николаеве, как и в любом другом городе, близком к зоне боевых действий, сейчас опасно. Поэтому желательно как можно быстрее увезти оттуда детей.

Об этом 24 каналу рассказала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. Она рекомендует всем родителям вывезти детей подальше от прифронтовых городов. Там слишком опасно. К примеру, сегодня был очередной зверский обстрел Николаева со стороны российских оккупантов.

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Дети страдают – пусть они будут в безопасности

По словам Замазеевой, российские оккупанты почти каждый день обстреливают Николаев. В городе до сих пор находятся дети, но их лучше как можно быстрее эвакуировать в более безопасные населенные пункты.

Когда я вижу детей на улице, у меня слезы радости. Но в то же время понимаю, что им здесь слишком опасно. У нас и сегодня, и вчера был ранен ребенок,

– рассказала Анна Замазеева.

Глава Николаевского областного совета убеждена, что дети должны расти в безопасности. Находясь в прифронтовых городах, они могут пострадать и получить разные фобии и страхи, которые приносит война и русские изверги.

Замазеева об эвакуации детей из прифронтовых городов: смотрите видео

Оккупанты массированно обстреляли Николаев