Ночная атака на Николаевщину: произошло возгорание и разрушение объектов рекреационной инфраструктуры
Источник:Виталий Ким
Ночью 19 июля российские захватчики атаковали Коблевскую громаду Николаевской области. К сожалению, в результате обстрелов есть пострадавшие.
В результате вражеской атаки произошло возгорание объектов рекреационной инфраструктуры. Также есть разрушения.
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Ночная атака Николаевщины
Как рассказал глава ОВА Виталий Ким, в результате вражеской атаки по населенному пункту Коблевской громады произошло разрушение и возгорание объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне. В настоящее время подробная информация уточняется.
К сожалению, в результате обстрела пострадали два человека, один из них – госпитализирован.
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Спасатели сообщили, что под вражеский огонь также попали пожарные-добровольцы. На место прибыли дежурные караулы 8 и 19 государственных пожарно-спасательных частей отделения сельской пожарной охраны "Коблево".
Огонь охватил значительную площадь, поэтому огнеборцы укрощали пожар даже во время повторной волны вражеской атаки. Взрывной волной повреждены рядом расположенные здания, а также автомобиль СПО "Коблево". Личный состав, к счастью, не пострадал.
Последствия обстрела / фото ГСЧС
Массированная атака Украины 19 июля: что известно
- Ночью 19 июля оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа "Shahed-136/131". Атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основное направление удара – Одесщина.
- В течение нескольких волн атак противник применил: 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", предположительно с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря; 8 крылатых ракет Х-22 из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря; 6 крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым); 1 управляемую авиационную ракету Х-59 из истребителя Су-35 из акватории Черного моря; 32 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).
- По результатам боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 37 воздушных целей: 13 крылатых ракет "Калибр"; 1 управляемую авиационную ракету Х-59; 23 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
- Удары ракет Х-22 и "Оникс" были направлены по инфраструктуре Одесской области.