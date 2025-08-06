Вечером среды, 6 августа, российские военные обстреляли из ствольной артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате атаки погибли 3 человека, среди которых – спасатель.

Кроме того, есть раненые. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям и председателя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

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Что известно об обстреле Никополя?

Спасатели попали под российский обстрел Никополя во время обследования территории после предыдущей атаки. К сожалению, произошло прямое попадание в служебный автомобиль ГСЧС.

Известно о 3 погибших, среди которых – 23-летний спасатель Даниил Хижняк, а также двое гражданских лиц.

Кроме того, ранены 4 человека, в частности трое работников ГСЧС и гражданский мужчина.

Последствия артобстрела Никополя: смотрите фото

Напомним, 3 августа оккупанты ударили FPV-дронами по спасателям в Запорожье, пока те тушили пожар легкового авто в Гуляйполе. В результате атаки поврежден автомобиль ГСЧС, однако обошлось без пострадавших.