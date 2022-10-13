За ночь враг выпустил 60 "Градов" по Никополю: 59-летний мужчина в тяжелом состоянии

13 октября российские оккупационные войска всю ночь терроризировали Никопольский район. Они обстреливали мирных жителей "Градами" и тяжелой артиллерией.

За ночь зафиксировали 5 обстрелов. Известно об одном раненом. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Днепропетровская область снова под обстрелами россиян

По словам Резниченко, больше всего пострадал Никополь. За ночь захватчики выпустили 60 "Градов", также зафиксировано 15 прилетов из ствольной артиллерии. В результате оккупанты ранили 59-летнего мужчину. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В городе изуродовано более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Более 2000 семей остались без света. Энергетики уже работают.

Также российские снаряды прилетели и в больницу, детский сад, краеведческий музей, собор, магазины на рынок, фабрику и почту.

В Марганецком обществе люди во время обстрела не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

Оккупанты обстреляли Никополь / Фото Валентин Резниченко

Атака россиян на Днепропетровскую область

В последнее время российские оккупанты ежедневно наносят ракетные удары по Днепропетровщине. Сейчас больше всего страдает Никопольщина.

Так, русские вечером 11 октября обстреляли Никополь. Захватчики использовали зажигательные боеприпасы.

Российские военные всю ночь 12 октября обстреливали Днепропетровскую область. Под удар попали 3 района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

Утром 12 октября оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине. Ракета попала в Каменский район.

Также на Никополь оккупанты выпустили более 100 снарядов. Один из них прилетел прямо в частный дом и ранил 6-летнюю девочку и ее маму.

Недавно на Днепропетровскую область оккупанты направили 10 ракет. В результате этого попадание в критическую инфраструктуру и жилые дома. К сожалению, погибли люди.

Кроме того, 7 октября россияне обстреляли Никопольский район. В результате вражеской атаки погиб человек.

Напомним, что в Днепре сотрудники СБУ разоблачили корректировщика вражеского огня по городу. Им оказался представитель ближайшего окружения бывшего народного депутата Ильи Кивы. Суд уже избрал меру пресечения злоумышленнику в виде содержания под стражей.

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