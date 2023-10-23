Чудом выжили в эпицентре взрыва: в прокуратуре рассказали о раненых в "Новой Почте"

Представитель Харьковской прокуратуры рассказал о последствиях российской атаки на терминал "Новой Почты". Он назвал чудом, что такому количеству работников удалось пережить ракетный удар страны-агрессорки.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что большинство погибших и пострадавших в результате атаки России на "Новую почту" было установлено еще 21 октября. Он сказал в эфире телемарафона, что 22 октября добавилось еще одно травмированное лицо, передает 24 Канал.

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Что известно о последствиях российского теракта

Чубенко заявил, что 6 человек погибли в результате атаки России. Еще 17 получили ранения. Одна половина пострадавших находится в состоянии средней тяжести, а другая – в тяжелом. В основном это люди, которые находились в эпицентре взрыва.

Спикер прокуратуры Харьковщины назвал чудом тот факт, что погибших не стало больше. Ведь все эти люди находились в одном ангаре. У этого здания почти нет никаких перегородок.

Погибшие находились в месте попадания ракеты. Чубенко отметил, что пришлось провести ДНК-экспертизу, потому что некоторые тела были сильно обожжены.

По его словам, страна-агрессорка нанесла удар ракетой С-300 с территории Белгородской области по терминалу.

Харьковчане слышали два взрыва, но одна из ракет попала в здание именно этого предприятия. Другую ракету сейчас правоохранители ищут,

– сказал представитель прокуратуры.

Он предположил, что другая российская ракета могла рухнуть в поле. Чубенко также сообщил об открытии уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны. Харьковские стражи порядка документируют преступления России. Представитель прокуратуры подчеркнул, что трибунал неизбежен.

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