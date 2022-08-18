Испуганные люди и горы завалов: ужасные фото с места трагедии в Харькове
18 августа 2022 , 22:08Читати новину українською
россияне 17 – 18 августа безжалостно обстреляли Харьков. В частности, ударили по общежитию в Слободском районе. Теперь там развалины.
Кроме этого, попали в общежитие в Салтовском районе. В результате обстрелов Харькова погибли 17 человек. Журналисты 24 канала побывали на месте происшествия.
Важно Утром россияне попали в общежитие в Слободском районе Харькова: есть 3 жертвы и 18 раненых
Общежитие превратилось в руины
Так, утром в Слободском районе одна из ракет попала в 4-этажное помещение общежития. Здание частично разрушено. Спасатели целый день разбирали завалы. К сожалению, 4 человека погибли, еще 22 получили ранения.
На месте общежития – завалы. Люди в отчаянии на фото видно, как они собирают остатки своих вещей.
Последствия обстрела общежития в Слободском районе / Фото Анны Черненко, 24 канал:
Сильные обстрелы Харькова и области: что известно
- Вечером 18 августа оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова. Ударили по общежитию, где жили более 30 человек, в том числе дети и пенсионеры.
- Общежитие разрушено до основания. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали "Искандером". На Салтовке погибли 13 человек, еще 20 получили ранения.
- 18 августа россияне обстреляли город Красноград Харьковской области. Погибли два человека, еще трое – ранены. В собственном доме погибли супруги.
Детальнее – новые подробности об ударах по общежитиям в Харькове: видео