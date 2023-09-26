Десятки грузовиков в адском огне: как спасатели боролись с последствиями обстрела Одесчины

26 сентября 2023, 15:55
Читати новину українською

Источник:

ГСЧС

Российские военные ночью 26 сентября атаковали Одесскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Украинские спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов.

В Одесской области в результате атаки россиян дронами-камикадзе двое граждан получили ранения. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Смотрите также Массированная атака "Шахедов" с двух направлений: все, что известно о ночном ударе по Украине

Спасатели оперативно ликвидировали пожары

Все пожары, возникшие в результате удара "Шахедами", были оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. Украинские спасатели показали видео, как укротили огонь в результате атаки России.

Как свидетельствуют кадры, больше всего от обстрела россиян пострадали грузовики. На видео заметно немало автомобилей, охвативших пламя.

Как спасатели ликвидировали последствия обстрела Одесской области: смотрите видео

Россия ударила по Одесской области: подробности

  • Российские военные ночью направили по Украине 38 "Шахедов", из которых силы ПВО обезвредили 26. Оккупанты атаковали Одесскую область в течение двух часов.
  • В результате атаки России в Измаильском районе произошли попадания в припортовую инфраструктуру. Из-за обстрелов пострадали двое мужчин – водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второму с тяжелой травмой руки госпитализировали.
  • Также в результате атаки дронами-камикадзе повреждено здание пункта пропуска на границе Украины с Румынией, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур занялись.
  • Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что работа паромного пункта пропуска "Орловка" временно приостановлена. Там проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки противника.
  • В ответ на атаку России, которая еще раз происходила на границе Румынии, официальный Бухарест осудил удар "Шахедами".

Автор: Михайло Гема