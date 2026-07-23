Корабли выбирают другие маршруты: Братчук откровенно рассказал, что происходит в портах Одесской области

Суда перестали заходить в порты Украины; владельцы приняли такое решение из-за атак со стороны России. Непрекращающиеся обстрелы привели к тому, что 22 июля по зерновому коридору не прошло ни одного судна.

Украина экстренно созывает заседание ООН в связи с обстрелами Одесского порта. Как сообщил 24 Каналу спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, враг проводит атаки по Одесской области с территории временно оккупированного Крыма.

Насколько серьезно враг обстреливает порты Одессы?

Обстрелы продолжаются ежедневно. Для своих атак россияне используют комплексы "Бастион", стреляют ракетами "Оникс", которые 23 июля летели в сторону Одессы и Одесского района.

"Последствия еще уточняются, но враг постоянно наносит удары по портовой инфраструктуре и терроризирует гражданское население. В ночь на 23 июля было очень громко, были атаки и ракетами, и "Шахедами", и "Геранями", – добавил Сергей Братчук.

Последствия ударов России по Одессе: смотрите видео

ПВО сработала хорошо, но, к сожалению, все равно есть повреждения административных зданий, жилого фонда, офисных помещений, нескольких автомобилей. Главное – нет погибших и раненых, хотя накануне во время атаки на СТО погиб человек.

"Враг хочет максимально заблокировать наши морские экспортно-импортные коридоры. Некоторые перевозчики уже меняют логистические маршруты", – рассказал Сергей Братку.

Он добавил, что сегодня мы перешли к этапу войны, когда необходим симметричный ответ. У Украины есть ресурсы – прежде всего ударные дроны. А в перспективе очень важен вопрос нашей баллистики, которая повлияла бы на противодействие российским ударам.

Россияне совершают атаки на гражданские суда под иностранными флагами. Это их циничная тактика, чтобы продемонстрировать наглость и способность наносить удары. К сожалению, в ближайшее время не стоит ожидать изменений, враг не станет наносить меньше ударов. Поэтому нам нужно набраться выдержки и сил.