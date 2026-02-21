Укр Рус
В Одесской области россияне снова вколотили по энергетическому объекту ДТЭК: какие последствия
21 февраля, 11:38
В Одесской области россияне снова вколотили по энергетическому объекту ДТЭК: какие последствия

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Российская армия нанесла удар по энергетическому объекту в Одесской области, вызвав значительные разрушения.
  • Из-за атаки некоторые районы Одессы остались без света, а энергетики работают над восстановлением поставок.

Российская армия не прекращает бить по энергетике Украины, чтобы оставить людей без света. Ночью 21 февраля под ударом оказался один из объектов в Одесской области.

Об этом сообщает ДТЭК.

Какие последствия удара по объекту энергетики в Одесской области?

В ДТЭК отметили, что разрушения на энергетическом объекте в Одесской области после атаки – значительные.

Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние, 
– отметили в компании.

Сейчас энергетики ДТЭК работают на месте обстрела и разбирают завалы.

"Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Свет держится!" – написали в ДТЭК.

На сайте ДТЭК Одесские электросети указано, что из-за вражеских атак временно без света остаются клиенты Хаджибейского и Киевского районов Одессы. Также в Одессе и некоторых районных центрах – экстренные отключения вне графика.

Кстати, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко высказал в эфире 24 Канала мнение, что весной ситуация с электричеством в Украине должна улучшиться. Теперь идет интенсивное восстановление генерирующих мощностей и сетей, готовится планирование к следующему отопительному сезону.

Где еще враг бил по энергетике Украины в последнее время?

  • В ночь 20 февраля подверглась вражескому удару критическая инфраструктура Запорожья. Из-за этого без электроснабжения осталась 41 тысяча абонентов.

  • Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о подготовке России к новым атакам на украинскую энергосистему. В то же время, по словам главы Минэнерго, ситуация с электроснабжением постепенно стабилизируется благодаря восстановлению и повышению температуры.

  • Стоит отметить, что 21 февраля во многих областях продолжают действовать почасовые отключения света. Кое-где до стабилизации ситуации в энергосистеме продолжат применяться экстренные обесточивания, в частности в Одесской области.