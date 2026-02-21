В Одесской области россияне снова вколотили по энергетическому объекту ДТЭК: какие последствия
- Российская армия нанесла удар по энергетическому объекту в Одесской области, вызвав значительные разрушения.
- Из-за атаки некоторые районы Одессы остались без света, а энергетики работают над восстановлением поставок.
Российская армия не прекращает бить по энергетике Украины, чтобы оставить людей без света. Ночью 21 февраля под ударом оказался один из объектов в Одесской области.
Об этом сообщает ДТЭК.
Какие последствия удара по объекту энергетики в Одесской области?
В ДТЭК отметили, что разрушения на энергетическом объекте в Одесской области после атаки – значительные.
Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние,
– отметили в компании.
Сейчас энергетики ДТЭК работают на месте обстрела и разбирают завалы.
"Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Свет держится!" – написали в ДТЭК.
На сайте ДТЭК Одесские электросети указано, что из-за вражеских атак временно без света остаются клиенты Хаджибейского и Киевского районов Одессы. Также в Одессе и некоторых районных центрах – экстренные отключения вне графика.
Кстати, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко высказал в эфире 24 Канала мнение, что весной ситуация с электричеством в Украине должна улучшиться. Теперь идет интенсивное восстановление генерирующих мощностей и сетей, готовится планирование к следующему отопительному сезону.
Где еще враг бил по энергетике Украины в последнее время?
В ночь 20 февраля подверглась вражескому удару критическая инфраструктура Запорожья. Из-за этого без электроснабжения осталась 41 тысяча абонентов.
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о подготовке России к новым атакам на украинскую энергосистему. В то же время, по словам главы Минэнерго, ситуация с электроснабжением постепенно стабилизируется благодаря восстановлению и повышению температуры.
Стоит отметить, что 21 февраля во многих областях продолжают действовать почасовые отключения света. Кое-где до стабилизации ситуации в энергосистеме продолжат применяться экстренные обесточивания, в частности в Одесской области.