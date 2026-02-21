В Одесской области россияне снова вколотили по энергетическому объекту ДТЭК: какие последствия

Российская армия не прекращает бить по энергетике Украины, чтобы оставить людей без света. Ночью 21 февраля под ударом оказался один из объектов в Одесской области.

Об этом сообщает ДТЭК.

Какие последствия удара по объекту энергетики в Одесской области?

В ДТЭК отметили, что разрушения на энергетическом объекте в Одесской области после атаки – значительные.

Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние,

– отметили в компании.

Сейчас энергетики ДТЭК работают на месте обстрела и разбирают завалы.

"Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Свет держится!" – написали в ДТЭК.

На сайте ДТЭК Одесские электросети указано, что из-за вражеских атак временно без света остаются клиенты Хаджибейского и Киевского районов Одессы. Также в Одессе и некоторых районных центрах – экстренные отключения вне графика.

Кстати, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко высказал в эфире 24 Канала мнение, что весной ситуация с электричеством в Украине должна улучшиться. Теперь идет интенсивное восстановление генерирующих мощностей и сетей, готовится планирование к следующему отопительному сезону.

Где еще враг бил по энергетике Украины в последнее время?