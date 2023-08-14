Пострадало и общежитие в центре города: страшные последствия ночного обстрела Одессы

Ночью 14 августа враг трижды атаковал Одесскую область. Уже появились жуткие фото и видео последствий ракетного и дронового ударов.

Оккупанты применили две волны ударных дронов общим количеством 15 штук. Также они выпустили 8 ракет морского базирования типа "Калибр". Однако силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты.

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Страшные последствия ночного обстрела Одессы

На обнародованных фото и видео можно увидеть, что в результате сбития ракет обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.

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Также взрывной волной в нескольких зданиях побиты окна и балконы, побиты припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары. Сейчас пожарные работают над их ликвидацией.

Кстати, предварительно известно о 3 пострадавших сотрудниках супермаркета. Им оказана медицинская помощь.

Последствия вражеских обстрелов Одессы / фото ОК "Юг"

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