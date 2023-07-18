Обломки ракет и разрушенные здания: появились жуткие кадры последствий ночной атаки Одессы
Источник:Владислав Назаров
Ночью 18 июля российские захватчики атаковали Одесскую область ракетамы и дронами-камикадзе. К сожалению, из-за падения обломков есть повреждения.
В результате ночной атаки в Одессе повреждены объекты портовой инфраструктуры. Также есть разрушения нескольких частных домов.
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Последствия обстрела Одессы
Как известно, из акватории Черного моря по Одессе было выпущено 6 "Калибров". Однако все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны.
К сожалению, обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домов. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина – его госпитализировали.
Как выглядят последствия ночного обстрела Одессы / фото ОК "Юг"
Кроме этого, на подлете с моря в Одесской области был уничтожен 21 "Шахед". Еще 4 – сбили в небе над Николаевщиной.
Кстати, в Николаеве произошло попадание в объект промышленности. Пожар оперативно потушили. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ночной обстрел Украины 18 июля: что известно
- В ночь на 18 июля враг атаковал с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа "Shahed".
- Пуски "Калибров" осуществлялись предположительно с российского фрегата "Адмирал Эссен", "Шахеды" – из района полигона Чауда (Крым).
- Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА.
- Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.
- Кстати, за прошедшие сутки 17 июля противовоздушной обороной уничтожены три ударных БПЛА типа "Шахед", один "Ланцет" и девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.
- За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла до 15 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.