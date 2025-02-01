Удар по центру Одессы: какими ракетами атаковал враг

Вечером 31 января россияне атаковали центральную часть Одессы с помощью трех баллистических ракет. Сейчас появилась информация относительно точного типа вооружения.

Отмечается, что враг для атаки применил "Искандер-М". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

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Чем Россия ударила по Одессе

Согласно обнародованной информации, под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений в результате атаки по городу.

По данным следствия, 31 января вечером вооруженные силы России атаковали Одессу баллистическими ракетами, предварительно типа "Искандер",

– говорится в сообщении.

Об этом ранее сообщали и мониторинговые каналы. Известно, что в центральной части города разрушениям подверглось здание отеля, выбиты окна и повреждены фасады в близлежащих домах и помещениях.

В Офисе констатировали, что сейчас известно о 7 пострадавших, они госпитализированы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется и обновляется. Сейчас на месте работают правоохранители и экстренные службы.

Напомним, что после 19:00 в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. В городе прозвучали по меньшей мере три взрыва. Председатель ОВА Олег Кипер поделился, что в результате взрывов в помещениях ряда исторических памятников