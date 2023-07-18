Им нужны волны беженцев, – у Зеленского отреагировали на атаку по Одессе и Николаеву
Источник:Андрей Ермак
В ночь на 18 июля российские оккупанты атаковали Одессу и Николаев. На вражеские обстрелы уже отреагировали в Офисе Президента.
Так, атака Одессы и Николаева является доказательством того, что Россия хочет поставить под угрозу экспорт украинского продовольствия. В то же время в ОП поблагодарили Воздушные силы за эффективную работу.
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Реакция Офиса Президента на ночные обстрелы Украины
Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что ночная атака россиян на Одессу и Николаев с использованием ракет и "Шахедов" – это еще одно доказательство того, что страна-террористка хочет поставить под угрозу жизнь 400 миллионов человек в разных странах, зависящих от украинского продовольственного. экспорта.
Благодарю Воздушные силы за эффективную работу. Мир должен понимать, что цель России – это голод и убийство людей. Им нужны волны беженцев. Этим они хотят ослабить Запад,
– подчеркнул Ермак.
Атака Украины 18 июля: все, что известно
- Ночью 18 июля из акватории Черного моря по Одессе было выпущено 6 "Калибров". Однако все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны.
- Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домов. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина – его госпитализировали.
- Кроме этого, на подлете с моря в Одесской области был уничтожен 21 "Шахед". Еще 4 – сбили в небе над Николаевщиной.
- В Николаеве произошло попадание в объект промышленности. Пожар оперативно обуздали. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Кстати, как выглядят последствия ночного обстрела Одессы смотрите здесь.
- В Воздушных силах сообщили, что враг атаковал с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа "Shahed". Пуски "Калибров" осуществлялись предположительно с российского фрегата "Адмирал Эссен", "Шахеды" – из района полигона Чауда (Крым).
- Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА.
- Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге – в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.