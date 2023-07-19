С баллистикой будет сложно, – Игнат сказал, поможет ли больше SAMP/T и Patriot закрыть небо

Ракетная атака Одессы в ночь на 19 июля стала одной из самых масштабных за всю русско-украинскую войну. Вооруженные Силы прилагают максимум усилий для сбивания воздушных целей, но их сил и средств хватает только на прикрытие отдельных территорий.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Как пояснил военный, Воздушные Силы физически не могут перекрыть от ракетных обстрелов всю территорию Украины.

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Как именно Воздушные Силы прикрывают небо Украины

Развертывание дополнительных систем противовоздушной обороны может лишь прикрыть определенные территории, а не полностью предотвратить угрозу от российских ракет.

"Мы можем прикрыть Одесские порты, Киевщину, Днепр, Львов… Но мы не можем перекрыть все направления, по которым ракеты залетают в Украину", – пояснил спикер Воздушных Сил.

Системы противовоздушной обороны могут работать по баллистическим целям только если они находятся в 40-километровом радиусе. Поэтому полностью перехватывать баллистические ракеты, по словам Игната, очень тяжело.

Международно признанная граница Украины с Россией простирается более чем на 2000 километров. Еще на 1000 километров проходит граница Украины с Беларусью. Поэтому для того, чтобы перекрыть только границу, Украине понадобилось быSAMP/T или Patriot.

При перехвате крылатых ракет радиус действия систем ПВО увеличивается. Кроме того, в перехвате таких целей Украине очень помогут западные истребители.

Юрий Игнат о том, как Воздушные Силы останавливают угрозу с неба: смотрите видео

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