Удар по жилым домам в Орехове: жуткие фото и видео

Российские оккупанты отрицают, что обстреливают гражданских, но это ложь. В Запорожской области полностью сгорело несколько жилых квартир в результате ракетного удара.

Вооруженные Cилы успешно ликвидируют вражеские ракеты и самих оккупантов в Запорожской области, однако все-таки иногда случаются "прилеты". В ночь на 26 сентября российский снаряд попал в дом в Орехове, что недалеко от села Преображенка.

Читайте также ВСУ снова попали точно в цель: в Токмаке больница заполнена ранеными оккупантами

Обстрел Орехова: что известно о погибших

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что оккупанты применили реактивные системы залпового огня с зажигательными боеприпасами. Поэтому вспыхнула многоэтажка и частные дома вокруг.

Горело шесть квартир. Общая площадь пожара была более 400 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется. Однако уже известно, что два человека погибли и один человек ранен в селе Преображенка,

– отметил чиновник.

Глава области констатировал, что Орехов и села рядом почти каждый день атакуют захватчики. Кроме того, он опубликовал видео пожара.

Горит многоэтажка в Запорожской области: смотрите видео с телеграмм-канала Старуха

Глава области призвал жителей Орехова эвакуироваться в безопасные места, пока есть такая возможность. За этот процесс отвечает власть – местным готовы предоставить транспорт и убежище. Свидетельством того, что в городе опасно находиться, является фото последствий вражеских обстрелов.



Сгоревший дом в Орехове / Фото Александра Старуха



Сгоревший дом в Орехове / Фото Александра Старуха

Ракетные обстрелы Днепра 25 октября

Кроме Запорожья от вражеских ракет ежедневно страдает Днепропетровщина. оккупанты разрушают гражданские дома, заправки, детские площадки и подвергают опасности мирных граждан Украины.

Читайте также Атаки иранскими дронами не утихнут: как НАТО может наконец закрыть небо над Украиной

Вечером 25 октября в результате обстрела Днепра погибли два человека . Среди них – беременная женщина. Вражеская ракета попала в АЗС – из-за этого вспыхнул масштабный пожар.

погибли два человека . Среди них – беременная женщина. Вражеская ракета попала в АЗС – из-за этого вспыхнул масштабный пожар. Как отмечают в Днепропетровской ОВА, для жителей города это были трагические полсутки. Глава администрации опубликовал жуткие фото последствий "прилета".

Достойно внимания – партизаны взорвали здание в Мелитополе: смотрите видео