Удар по жилым домам в Орехове: жуткие фото и видео
Источник:Александр Старух
Российские оккупанты отрицают, что обстреливают гражданских, но это ложь. В Запорожской области полностью сгорело несколько жилых квартир в результате ракетного удара.
Вооруженные Cилы успешно ликвидируют вражеские ракеты и самих оккупантов в Запорожской области, однако все-таки иногда случаются "прилеты". В ночь на 26 сентября российский снаряд попал в дом в Орехове, что недалеко от села Преображенка.
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Обстрел Орехова: что известно о погибших
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что оккупанты применили реактивные системы залпового огня с зажигательными боеприпасами. Поэтому вспыхнула многоэтажка и частные дома вокруг.
Горело шесть квартир. Общая площадь пожара была более 400 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется. Однако уже известно, что два человека погибли и один человек ранен в селе Преображенка,
– отметил чиновник.
Глава области констатировал, что Орехов и села рядом почти каждый день атакуют захватчики. Кроме того, он опубликовал видео пожара.
Горит многоэтажка в Запорожской области: смотрите видео с телеграмм-канала Старуха
Глава области призвал жителей Орехова эвакуироваться в безопасные места, пока есть такая возможность. За этот процесс отвечает власть – местным готовы предоставить транспорт и убежище. Свидетельством того, что в городе опасно находиться, является фото последствий вражеских обстрелов.
Сгоревший дом в Орехове / Фото Александра Старуха
Сгоревший дом в Орехове / Фото Александра Старуха
Ракетные обстрелы Днепра 25 октября
Кроме Запорожья от вражеских ракет ежедневно страдает Днепропетровщина. оккупанты разрушают гражданские дома, заправки, детские площадки и подвергают опасности мирных граждан Украины.
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- Вечером 25 октября в результате обстрела Днепра погибли два человека . Среди них – беременная женщина. Вражеская ракета попала в АЗС – из-за этого вспыхнул масштабный пожар.
- Как отмечают в Днепропетровской ОВА, для жителей города это были трагические полсутки. Глава администрации опубликовал жуткие фото последствий "прилета".
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