Повторение истории с рынком в Донецке: враг заявил об обстреле пекарни в Лисичанске, 28 жертв
Российские захватчики заявили об обстреле пекарни в Лисичанске. Оккупанты сообщают о 28 жертвах.
Оккупанты традиционно обвинили украинских защитников якобы в ударе западным оружием. Что известно о последствиях обстрела, о котором пишут росСМИ, и что не так с заявлениями захватчиков, передает 24 Канал.
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Обстрел пекарни в Лисичанске по версии оккупантов
Вечером 3 февраля оккупанты заявили об обстреле пекарни в Лисичанске. Российское министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что якобы из-за "обстрела украинскими военными" в Лисичанске произошло обрушение двухэтажного здания пекарни. Якобы мирные жители оказались под завалами.
Оккупанты разбирают завалы: смотрите видео из сети
Утром пропагандисты писали, что поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь и по состоянию на 8 утра продолжается. Разобрали около 65% разрушенных конструкций.
По заявлениям вражеских СМИ, 10 человек спасли. Еще 28 якобы погибли. В частности, оккупанты заявили, что среди жертв якобы есть ребенок.
Последствия обстрела Лисичанска / Фото с "Новостей Донбасса"
Россияне прибегают к провокациям, чтобы мир не передавал Украине оружие для защиты
- Гауляйтер псевдореспублики заявил о якобы "обстреле из HIMARS". Уже не впервые Россия пытается обвинить Украину в якобы обстрелах гражданских. Однако, важно понимать, что оккупанты очень часто прибегают к провокации. Агрессор пытается сделать все, чтобы Запад не передавал Украине оружие для защиты от российских обстрелов.
- Так, в январе российские захватчики обвиняли Украину в якобы обстреле рынка в Донецке. Тогда пропагандисты также писали о 25 погибших и якобы десятках раненых.
- В ВСУ отреагировали на очередную российскую ложь. Отметили, что силы, которые находятся в подчинении ОСГВ "Таврия", в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Также подчеркнули, что России придется отвечать за жизни украинцев, которые она отобрала.
- Также Россия обвинила Украину в сбитии Ил-76. Оккупанты заявили о якобы ударе западным оружием. Кроме того, в очередной раз подняли вопрос, чтобы партнеры не передавали ничего Украине.
- Аналитики ISW заметили, что Россия использует катастрофу Ил-76, чтобы ослабить Украину и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку нашему государству.
- Начальник ГУР заявил, что Россия предоставила недостаточно доказательств для подтверждения своих заявлений относительно авиакатастрофы с Ил-76. Кирилл Буданов сказал, если все так, как говорят оккупанты, то первое, что они должны были сделать, это показать ужасную картинку. В частности, поле, покрытое трупами. И показать это всему миру.
- Представитель ГУР Андрей Юсов заметил, что уже неоднократно фиксировался так называемый "дружественный огонь", – сбивания российской "ПеВеО" своих же самолетов.
- Заметим, что Украина требует международного расследования по падению Ил-76.