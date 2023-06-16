Нужен жесткий ответ, – Радина об обстреле польских пограничников со стороны Беларуси
В то время, как Лукашенко отмечает получение российского ядерного оружия, западные страны "не замечают" этой проблемы. Однако последний инцидент на белорусско-польской границе может заставить НАТО задуматься об изменении своего курса.
Об этом 24 Канала рассказала Наталья Радина – белорусская журналистка и главная редакторка сайта "Хартия 97". По ее мнению, после обстрела польских пограничников с территории Беларуси западным странам следует принять серьезные меры против режима Лукашенко.
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Провокации на границе не являются неожиданными
Журналистка напоминает, что кризис на белорусско-польской границе продолжается еще с 2021 года, когда режим Лукашенко "давил" на Польшу мигрантами.
Тогда польских пограничников забрасывали камнями. После этого Польша построила на границе с Беларусью 200-километровый забор.Подробности инцидента Автомобиль с двумя польскими пограничниками обстреляли из огнестрельного оружия. Пули, выпущенные с территории Беларуси, прошли через боковые окна машины. К счастью, ни один из пограничников не пострадал.
"Фактически, эта провокация с применением оружия является нападением на страну НАТО с территории Беларуси", – пояснила ситуация Радина.
Журналистка сравнивает этот эпизод с падением ракеты Х-55 на территории Польши в конце апреля. Поэтому на серию подобных провокаций нужно реагировать жестко.
Запад не замечает "белорусскую проблему"
Европейские "предупреждения" и "протесты" никак не влияют на Беларусь, убеждена Радина. Чем меньше экономических санкций против преступного режима Лукашенко, тем больше развязываются у него руки.
Новые санкции против белорусского режима не вводились уже более года. Репрессии внутри Беларуси за последний год стали только сильнее. Из-за безнаказанности режим будет прибегать к все новым и новым провокациям,
– спрогнозировала журналистка.
Например, с ядерным оружием, которое Лукашенко угрожает применить против Украины и НАТО.
Наталья Радина о том, как реагировать на провокации Лукашенко: смотрите видео
Какие основания для ужесточения санкций против Лукашенко
Свои надежды на новые санкции Радина увязывает с недавней резолюцией Международной организации труда. По самому жесткому сценарию, на Беларусь может быть наложено торговое эмбарго из-за репрессий против профсоюзов.
"Это и в правду может быть действенным средством против режима Лукашенко. Очень важно, чтобы правительства стран мира выполнили решение, принятое МОТ", – отметила редакторка "Хартии 97".
Что касается увеличения военной угрозы для Украины и стран НАТО с территории Беларуси, то, по мнению журналистки, стоит задуматься над введением на территорию Беларуси миротворческого контингента.
Отношения Беларуси и России: последние новости
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