Нужен жесткий ответ, – Радина об обстреле польских пограничников со стороны Беларуси

В то время, как Лукашенко отмечает получение российского ядерного оружия, западные страны "не замечают" этой проблемы. Однако последний инцидент на белорусско-польской границе может заставить НАТО задуматься об изменении своего курса.

Об этом 24 Канала рассказала Наталья Радина – белорусская журналистка и главная редакторка сайта "Хартия 97". По ее мнению, после обстрела польских пограничников с территории Беларуси западным странам следует принять серьезные меры против режима Лукашенко.

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Провокации на границе не являются неожиданными

Журналистка напоминает, что кризис на белорусско-польской границе продолжается еще с 2021 года, когда режим Лукашенко "давил" на Польшу мигрантами.

Тогда польских пограничников забрасывали камнями. После этого Польша построила на границе с Беларусью 200-километровый забор.

Автомобиль с двумя польскими пограничниками обстреляли из огнестрельного оружия. Пули, выпущенные с территории Беларуси, прошли через боковые окна машины. К счастью, ни один из пограничников не пострадал.

"Фактически, эта провокация с применением оружия является нападением на страну НАТО с территории Беларуси", – пояснила ситуация Радина.

Журналистка сравнивает этот эпизод с падением ракеты Х-55 на территории Польши в конце апреля. Поэтому на серию подобных провокаций нужно реагировать жестко.

Запад не замечает "белорусскую проблему"

Европейские "предупреждения" и "протесты" никак не влияют на Беларусь, убеждена Радина. Чем меньше экономических санкций против преступного режима Лукашенко, тем больше развязываются у него руки.

Новые санкции против белорусского режима не вводились уже более года. Репрессии внутри Беларуси за последний год стали только сильнее. Из-за безнаказанности режим будет прибегать к все новым и новым провокациям,

– спрогнозировала журналистка.

Например, с ядерным оружием, которое Лукашенко угрожает применить против Украины и НАТО.

Наталья Радина о том, как реагировать на провокации Лукашенко: смотрите видео

Какие основания для ужесточения санкций против Лукашенко

Свои надежды на новые санкции Радина увязывает с недавней резолюцией Международной организации труда. По самому жесткому сценарию, на Беларусь может быть наложено торговое эмбарго из-за репрессий против профсоюзов.

"Это и в правду может быть действенным средством против режима Лукашенко. Очень важно, чтобы правительства стран мира выполнили решение, принятое МОТ", – отметила редакторка "Хартии 97".

Что касается увеличения военной угрозы для Украины и стран НАТО с территории Беларуси, то, по мнению журналистки, стоит задуматься над введением на территорию Беларуси миротворческого контингента.

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