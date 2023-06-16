Про це 24 Каналу розповіла Наталія Радіна – білоруська журналістка та головна редакторка сайту "Хартія 97". На її думку, після обстрілу польських прикордонників з території Білорусі західним країнам варто вжити серйозних заходів проти режиму Лукашенка.

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Провокації на кордоні не є несподіваними

Журналістка нагадує, що криза на білорусько-польському кордоні триває ще з 2021 року, коли режим Лукашенка використовував для тиску на Польщу мігрантів.

Тоді польських прикордонників закидували камінням. Після цього Польща побудувала на кордоні з Білоруссю 200-кілометровий паркан.

Подробиці інциденту Автомобіль із двома польськими прикордонниками обстріляли із вогнепальної зброї. Кулі, випущені з території Білорусі, пройшли крізь бічні вікна машини. На щастя, жоден з прикордонників не постраждав.

"Фактично, ця провокація із застосуванням зброї є нападом на країну НАТО з території Білорусі", – розтлумачила ситуацію Радіна.

Журналістка порівнює цей епізод із падінням ракети Х-55 на території Польщі наприкінці квітня. Тому на цю серію провокацій необхідно реагувати жорстко.

Захід не помічає "білоруської проблеми"

Європейські "попередження" і "протести" ніяким чином не впливають на Білорусь, переконана Радіна. Що менше економічних санкцій проти злочинного режиму Лукашенка, то більше розв’язуються в нього руки.

Нових санкцій проти білоруського режиму не запроваджували вже понад рік. Репресії всередині Білорусі за останній рік стали тільки сильнішими. Через безкарність режим вдаватиметься до все нових і нових провокацій,

– спрогнозувала журналістка.

Наприклад, із ядерною зброєю, яку Лукашенко погрожує застосувати проти України та НАТО.

Наталія Радіна про те, як реагувати на провокації Лукашенка: дивіться відео

Які підстави для посилення санкцій проти Лукашенка

Свої надії на нові санкції Радіна пов’язує із нещодавньою резолюцією Міжнародної організації праці. За найжорсткішим сценарієм, на Білорусь може бути накладене торговельне ембарго через репресії проти профспілок.

"Це справді може бути дієвим засобом проти режиму Лукашенка. Дуже важливо, щоб уряди країн світу виконали рішення, прийняте МОП", – зауважила редакторка "Хартії 97".

Що ж стосується збільшення військової загрози для України та країн НАТО з території Білорусі, то на думку журналістки, варто замислитись над введенням на територію Білорусі миротворчого контингенту.

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