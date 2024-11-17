Российский обстрел Полтавской области: повреждены многоэтажки, горели авто, есть пострадавшие

В Кременчугском районе обломки ракеты повредили окна шести многоэтажек, а также вызвали возгорание пяти легковых автомобилей. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, однако не обошлось без пострадавших.

В больницу в тяжелом состоянии госпитализировали человека, который получил травмы в результате вражеской атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавскую ОГА.

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Последствия вражеского обстрела Полтавщины

В результате российской атаки на Кременчуг получили повреждения пять автомобилей и шесть жилых домов. На месте падения обломков работают спасатели, медики и другие городские службы. Пожар, который возник из-за падения обломков, удалось быстро ликвидировать.

Среди пострадавших – женщина, которая выгуливала собаку неподалеку от места происшествия. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Городские службы сейчас оценивают масштабы повреждений, после чего начнутся восстановительные работы.

Напомним, Зеленский сообщил, что 17 ноября российские войска запустили по Украине 120 ракет и 90 дронов. Силам ПВО удалось уничтожить 140 воздушных целей. Целью врага была энергетическая инфраструктура.