До лікарні у важкому стані госпіталізували людину, яка отримала травми внаслідок ворожої атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавську ОВА.

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Наслідки ворожого обстрілу Полтавщини

Внаслідок російської атаки на Кременчук зазнали пошкоджень п'ять автівок та шість житлових будинків. На місці падіння уламків працюють рятувальники, медики та інші міські служби. Пожежу, яка виникла через падіння уламків, вдалося швидко ліквідувати.

Серед постраждалих – жінка, яка вигулювала собаку неподалік місця події. Їй надають необхідну медичну допомогу.

Міські служби наразі оцінюють масштаби пошкоджень, після чого розпочнуться відновлювальні роботи.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що 17 листопада Російські війська запустили по Україні 120 ракет і 90 дронів. Силам ППО вдалося знищити 140 повітряних цілей. Ціллю ворога була енергетична інфраструктура.