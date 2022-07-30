россияне атаковали ремонтную базу железной дороги в Бахмуте: погиб мужчина
Источник:ГСЧС в Донецкой области
В ночь на 30 июля российские войска обстреляли станцию ремонта железной дороги, расположенной в городе Бахмут в Донецкой области. В результате удара врага погиб мужчина, под руинами могут находиться еще люди.
В Бахмуте, на захвате которого сосредоточились россияне, продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы. Двухэтажное здание превратилось в руины.
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Под завалами нашли погибшего
Из-под завалов изъяли тело погибшего мужчины, пока его идентифицируют. Спасатели говорят, что под завалами еще могут находиться два человека.
Развалины разбирают 16 сотрудников ГСЧС и 4 единицы техники. Также они используют автокран, предоставленный местными органами власти.
Обстрел станции ремонта в Бахмуте / Фото ГСЧС Украины:
Ночью враг обстрелял Славянск
Ночью под вражеский огонь тоже попал Славянск. Поврежден автовокзал и близлежащие к нему здания. К счастью, жертв и раненых нет. Однако мэр Вадим Лях призвал местных жителей позаботиться о собственной безопасности и уехать.
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Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- В ночь на 30 июля 6 ракетами россияне ударили по Николаеву. Известно о по меньшей мере 1 погибшем и 6 раненых.
- До 80 снарядов враг выпустил по Никопольскому району. Атака повредила частные дома и предприятия.
- Дважды ударили оккупанты и по Харькову: пострадало одно из учебных заведений. После этого начался пожар.
- 29 июля после обстрела Краматорска нашли тела 2 погибших, еще несколько человек получили ранения.
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