Удар по Славянску на Страстную пятницу: что известно о погибших и пострадавших

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Славянск в Донецкой области, в результате чего были частично разрушены многоэтажки. Также из-за этого погибли и были ранены многие невинные люди.

В пятницу, 14 апреля, около 16:00 враг совершил очередной террористический акт, ударив по жилым кварталам в Славянске. Вероятно, сделал он это ракетами С-300. В то же время все, что известно о пострадавших и погибших – читайте в этом материале 24 Канала.

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Стало известно, что погибший ребенок в карете скорой – это двухлетний мальчик.

21:03 Глава ОВА Кириленко: 21 человек получил ранения, 8 человек погибли.

Сообщения поступают, что достают из-под завалов… Рядом с домом достали женщину 46-го года рождения,

– также заявил чиновник.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что среди раненых есть 14-летняя девушка. Поисково-спасательная операция еще продолжается.Советница главы Офиса Президента по коммуникациям Дарья Заривная сообщила, что, которого достали из-под завалов,. Журналисты Суспильного уточнили со ссылкой на ГСЧС, что он был 2020 года рождения.Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил в эфире национального телемарафона, что. Сколько именно – не уточнил, однако сообщил, что эту информацию он узнал от главы ОВА Кириленко.Полиция Донбасса: 5 человек погибли, по меньшей мере 17 ранены; продолжаются поиски еще 3 человек.Издание "Радио Свобода" написало, что из-под обломков одного из поврежденных зданий

18:24 Глава Донбасса Кириленко констатировал, что по состоянию на данный момент известно о 5 погибших и 15 раненых. Вместе с тем существует вероятность, что под завалами находится еще 7 человек и 1 ребенок.

На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция,

– говорится в сообщении.

Как Донецкая область приходит в себя после обстрела / фото ОВА

Другие детали этой атаки

Комментировал этот теракт, в частности глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он проинформировал, что в городе прогремели не менее 7 взрывов в районе школы №8.

Также он отметил, что враг попал в три пятиэтажных дома. Два из них – загорелись. Пожарные выехали на место происшествия и впоследствии ликвидировали пламя.

Кроме того, нельзя не упомянуть о том, что оккупанты в этот же день также обстреляли Краматорск и Константиновку Донецкой области. По предварительной информации (по состоянию на 18:00, 14 апреля) жертв нет.

Глава ОП Ермак сообщил, что количество раненыхГлава Донецкой ОВА Павел Кириленко написал, что россияне атаковали Славянск. Сразу стало известно об