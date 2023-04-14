Удар по Славянску на Страстную пятницу: что известно о погибших и пострадавших
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Славянск в Донецкой области, в результате чего были частично разрушены многоэтажки. Также из-за этого погибли и были ранены многие невинные люди.
В пятницу, 14 апреля, около 16:00 враг совершил очередной террористический акт, ударив по жилым кварталам в Славянске. Вероятно, сделал он это ракетами С-300. В то же время все, что известно о пострадавших и погибших – читайте в этом материале 24 Канала.
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21:03 Глава ОВА Кириленко: 21 человек получил ранения, 8 человек погибли.
Сообщения поступают, что достают из-под завалов… Рядом с домом достали женщину 46-го года рождения,
– также заявил чиновник.
18:24 Глава Донбасса Кириленко констатировал, что по состоянию на данный момент известно о 5 погибших и 15 раненых. Вместе с тем существует вероятность, что под завалами находится еще 7 человек и 1 ребенок.
На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция,
– говорится в сообщении.
Как Донецкая область приходит в себя после обстрела / фото ОВА
Другие детали этой атаки
- Комментировал этот теракт, в частности глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он проинформировал, что в городе прогремели не менее 7 взрывов в районе школы №8.
- Также он отметил, что враг попал в три пятиэтажных дома. Два из них – загорелись. Пожарные выехали на место происшествия и впоследствии ликвидировали пламя.
- Кроме того, нельзя не упомянуть о том, что оккупанты в этот же день также обстреляли Краматорск и Константиновку Донецкой области. По предварительной информации (по состоянию на 18:00, 14 апреля) жертв нет.