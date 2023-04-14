Удар по Славянску на Страстную пятницу: что известно о погибших и пострадавших

14 апреля 2023, 19:24
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Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Славянск в Донецкой области, в результате чего были частично разрушены многоэтажки. Также из-за этого погибли и были ранены многие невинные люди.

В пятницу, 14 апреля, около 16:00 враг совершил очередной террористический акт, ударив по жилым кварталам в Славянске. Вероятно, сделал он это ракетами С-300. В то же время все, что известно о пострадавших и погибших – читайте в этом материале 24 Канала.

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21:38 Стало известно, что погибший ребенок в карете скорой – это двухлетний мальчик.

21:03 Глава ОВА Кириленко: 21 человек получил ранения, 8 человек погибли.

Сообщения поступают, что достают из-под завалов… Рядом с домом достали женщину 46-го года рождения,
– также заявил чиновник.

20:17 В Офисе Генпрокурора сообщили, что среди раненых есть 14-летняя девушка. Поисково-спасательная операция еще продолжается.19:29 Советница главы Офиса Президента по коммуникациям Дарья Заривная сообщила, что ребенок, которого достали из-под завалов, погиб в карете скорой помощи. Журналисты Суспильного уточнили со ссылкой на ГСЧС, что он был 2020 года рождения.19:13 Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил в эфире национального телемарафона, что погибших уже больше 5. Сколько именно – не уточнил, однако сообщил, что эту информацию он узнал от главы ОВА Кириленко.19:12 Полиция Донбасса: 5 человек погибли, по меньшей мере 17 ранены; продолжаются поиски еще 3 человек.18:47 Издание "Радио Свобода" написало, что из-под обломков одного из поврежденных зданий достали живого ребенка.

18:24 Глава Донбасса Кириленко констатировал, что по состоянию на данный момент известно о 5 погибших и 15 раненых. Вместе с тем существует вероятность, что под завалами находится еще 7 человек и 1 ребенок.

На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция,
– говорится в сообщении.

Как Донецкая область приходит в себя после обстрела / фото ОВА

17:34 Глава ОП Ермак сообщил, что количество раненых выросло до 6.17:22 Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко написал, что россияне атаковали Славянск. Сразу стало известно об 1 погибшем и 5 раненых.

Другие детали этой атаки

  • Комментировал этот теракт, в частности глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он проинформировал, что в городе прогремели не менее 7 взрывов в районе школы №8.
  • Также он отметил, что враг попал в три пятиэтажных дома. Два из них – загорелись. Пожарные выехали на место происшествия и впоследствии ликвидировали пламя.
  • Кроме того, нельзя не упомянуть о том, что оккупанты в этот же день также обстреляли Краматорск и Константиновку Донецкой области. По предварительной информации (по состоянию на 18:00, 14 апреля) жертв нет.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак