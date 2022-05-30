Обстрел снарядами с флешетами в Сумской области: прокуратура начала производство

Российские военные 30 мая били по территории Сумской области, используя артиллерийские снаряды с флешетами. Из-за таких действий оккупантов прокуратура начала уголовное производство.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Подобными снарядами оккупанты изрубили четыре дома мирных жителей.

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Что известно об обстреле Сумщины

По данным правоохранителей, 30 мая примерно в 7:30 оккупанты с территории России обстреляли Середино-Будскую территориальную общину Сумской области. Для этого они использовали снаряды, начиненные флешетами.

Флешеты – это острые гвоздь снаряды с оперенным хвостом для стабилизации полета. Их также использовали еще во время Первой мировой войны.

Стальные стержни из русских снарядов повредили строения и имущество местных жителей. Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.



Россияне обстреляли Сумщину артснарядами, начиненными флешетами / Фото ГПСУ

Следует заметить, что ранее судмедэксперты находили флешеты в телах мирных украинцев , которых российские военные убили в Киевской области.

Действия оккупантов в Сумской области: другие новости

Российские оккупанты продолжают атаковать пограничные населенные пункты на Сумщине. В частности, ночью 30 мая они обстреливали регион по нескольким видам вооружения: ракетам, минометам и самоходным артиллерийским установкам.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что территорию Хотинского общества в Сумской области обстреляли ракетами с кассетными снарядами.

По данным Оперативного командования "Юг", 29 мая в Сумской области зафиксировали по меньшей мере 30 взрывов в районе Бояро-Лежачев. Однако потерь среди личного состава и техники не было.

Российские захватчики запустили неуправляемые ракеты из самолета по двум приграничным населенным пунктам в Сумской области. Они попали в несколько объектов гражданской инфраструктуры и повредили местную церковь, детский сад и частный дом.

Оккупанты в очередной раз нанесли удар по Краснополью в Сумской области. Из-за этого пострадали дома местных жителей. Также россияне разрушили линии электропередач, так что большинство жителей поселка тогда остались без света.

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