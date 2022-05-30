Про це повідомили в Офісі генпрокурора. Подібними снарядами окупанти посікли чотири будинки мирних жителів.

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Що відомо про обстріл Сумщини

За даними правоохоронців, 30 травня приблизно о 7:30 окупанти з території Росії обстріляли Середино-Будську територіальну громаду Сумської області. Для цього вони використали снаряди, які були начинені флешетами.

Довідка. Флешети – це гострі цвяхоподібні снаряди з опереним хвостом для стабілізації польоту. Їх також використовували ще під час Першої світової війни.

Сталеві стрижні з російських снарядів пошкодили будівлі та майно місцевих мешканців. Прокуратура вже почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.



Росіяни обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами / Фото ДПСУ

Варто зауважити, що раніше судмедексперти знаходили флешети у тілах мирних українців, яких російські військові вбили на Київщині.

Дії окупантів у Сумській області: інші новини

Російські окупанти продовжують атакувати прикордонні населені пункти на Сумщині. Зокрема, вночі 30 травня вони обстрілювали регіон з кількох видів озброєння: ракет, мінометів та самохідних артилерійських установок.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів, що територію Хотінської громади на Сумщині обстріляли ракетами з касетними снарядами.

За даними Оперативного командування "Південь", 29 травня на Сумщині зафіксували щонайменше 30 вибухів у районі Бояро-Лежачів. Однак втрат серед особового складу та техніки не було.

Російські загарбники запустили некеровані ракети з літака по двох прикордонних населених пунктах у Сумській області. Вони потрапили в кілька об'єктів цивільної інфраструктури та пошкодили місцеву церкву, дитячий садочок й приватний будинок.

Окупанти вкотре завдали удару по Краснопіллю, що у Сумській області. Через це постраждали будинки місцевих мешканців. Також росіяни зруйнували лінії електропередач, тож більшість жителів селища тоді залишилися без світла.

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