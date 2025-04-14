Времени на размышления нет: в МВД озвучили скорость ракет, которыми Россия ударила по гражданским в Сумах

Россия в воскресенье, 13 апреля, ударила по Сумах двумя баллистическими ракетами. У местных было лишь мгновение, чтобы спастись и спрятаться в укрытие.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, с какой скоростью Россия атаковала центр Сум. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД.

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Реакция служб должна быть мгновенной – до 30 секунд

Клименко рассказал, что по центру Сум Россия ударила дважды в промежутке 2 – 2,5 минуты – в 10:15 и 10:17.

Предварительно, на город направили ракету "Искандер-М, "осколочно-фугасного действия, которая летит со скоростью более 2 километров в секунду.

Глава МВД отметил, что в таких случаях скорость реагирования коммунального транспорта, правоохранителей, власти, должна быть мгновенной – до полминуты.

Очень часто секунды могут стоить жизни. Осколочно-фугасная боевая часть – это та часть, которая подрывается не в воздухе, а непосредственно при столкновении с поверхностью. Что произошло и вчера,

– отметил глава МВД.

Напомним, что сейчас известно, что в результате атаки на Сумы погибли 34 человека, в частности, дети 2008 и 2013 годов рождения.

Еще 119 человек получили ранения: примерно 40 сейчас в больницах, 11 из них – в тяжелом состоянии.