Циничный удар оккупантов по Сумам: подтверждено применение "Искандера"

Российские войска в очередной раз нанесли удар по Сумах. Враг обстреливал город с использованием ракетного комплекса "Искандер".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Центра Национального Сопротивления.

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Россия применила "Искандер" для удара по Сумах

По информации Центра национального сопротивления, обстрелы Сум осуществлялись с использованием ракетного комплекса "Искандер",

– говорится в сообщении.

В Центре Национального Сопротивления обнародовали фото, на котором изображен обломок ракеты с характерной маркировкой: МТ25-95-060 и серийным номером Н240030685, которые четко указывают на ее российское происхождение.



Оккупанты применили "Искандер" для удара по Сумах / Фото Центр Национального Сопротивления

В Центре Национального Сопротивления отметили, что хоть Россия продолжает отрицать свои преступления, распространяя дезинформацию, последствия обстрелов и подтвержденные факты говорят сами за себя. Там отметили, что ответственность за смерти мирных жителей и разрушение инфраструктуры несет исключительно страна-агрессор.

"Эти обстрелы в очередной раз демонстрируют террористический характер действий оккупантов. Они стремятся уничтожить мирную жизнь, но мы помним каждое преступление и документируем его", – резюмировали в Центре Национального Сопротивления.

Напомним, что Россия 17 ноября атаковала Сумы. В результате обстрела есть жертвы и пострадавшие. Все, что известно об ударе оккупантов по Сумах, читайте в материале 24 Канала.