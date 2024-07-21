Разрушенные объекты теплообеспечения, поврежденные дома: какие последствия обстрела Сумщины
Источник:Николай Нога
Утром 21 июля российские войска ударили по объектам Шосткинской громады на Сумщине. В результате удара были разрушены два объекта теплообеспечения.
Местных жителей призвали запастись водой и экономно использовать электроэнергию даже во времена подачи. О последствиях обстрела Сумщины сообщил городской голова Николай Нога.
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Россияне обстреляли Сумскую область
Утром по Шосткинскому району российские войска нанесли ракетно-авиационный удар.
Сегодня утром, 21 июля враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской общины! Беспилотники разрушили два объекта теплообеспечения,
– написал городской голова Шостки.
Разрушениям также подверглись два жилых дома и ряд помещений социального значения. Сейчас аварийные службы уже проводят восстановительные работы.Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.
Этой ночью россияне атаковали Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и 39-ю ударными БпЛА типа с трех направлений.
ПВО удалось сбить 35 вражеских "Шахедов". Управляемые авиационные ракеты Х-59/69 также не достигли своих целей.