Разбор завалов дома в Торецке завершили: достали тела 2 человек
Источник:ГСЧС
российские оккупанты утром 28 июля нанесли ракетный удар по городу Торецк в Донецкой области. Войска агрессора попали в многоэтажку, в результате чего погибли люди.
Трех человек удалось спасти
Спасатели сообщили, что изъяли два тела из завалов поврежденного вражеским обстрелом 5-этажного дома. Погибли мужчина и женщина.
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В настоящее время аварийно-спасательные и поисковые работы завершены. Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, всего в результате обстрела погибли 2 человека, еще трое были спасены.
Среди спасенных двое мужчин и одна женщина.К сведению. За 27 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса – 2 в Авдеевке, 1 в Нью-Йорке, 1 в Бахмуте и 1 в Соледаре. Еще 8 человек получили ранения. С начала полномасштабной войны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе в Донецкой области погибли 648 человек.
российские военные убили людей в Бахмуте
- российские оккупанты 27 июля попали в гостиницу в Бахмуте в Донецкой области. По состоянию на 28 июля там работают спасатели. Известно, что погибли по меньшей мере три человека. Кроме того, еще 5 человек пострадали.
- Ранее россияне также уничтожили в Бахмуте стадион "Металлург". После авиаудара остались уничтожены сине-желтые трибуны.
Какая ситуация в Донецкой области
Как сообщили в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки оккупанты вели обстрелы на Славянском, Краматорском и Бахмутском направлении. Захватчики в основном осуществляли артиллерийские обстрелы.
На Славянском направлении россияне вели штурмовые действия в направлениях Долгенькое - Мазановка и Пасека - Долина, но не имели успеха. Также враг пробует тактическое положение на Бахмутском направлении. Однако ВСУ отразили штурмовые действия на направлениях Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье.
На направлении Видродження – Вершина противник имеет частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. В то же время, попытка продвинуться в направлениях Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом.
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