Российские ракеты попали в важные подстанции - Львов на грани - Садовый об отключении света
Во вторник, 15 ноября, Россия в очередной раз нанесла ракетные удары по критической инфраструктуре страны. Большинство регионов остались без света, однако уже с утра во Львове возобновили электроснабжение почти по всему городу.
Мэр города Андрей Садовый в эфире телемарафона заявил, что Львов находится "на грани". оккупанты ударили ракетами по мощной электроподстанции. По его словам, она критически важна для города, пишет 24 канал.
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Во Львове возобновили электроснабжение
По состоянию на 8:00 утра во Львове возобновили электроснабжение почти по всему городу. Кроме того, возобновили подачу воды и отопления. На маршруты выехали 57 трамваев и 59 троллейбусов.
Еще дополнительно выпущено 15 автобусов, чтобы обеспечить нормальную работу общественного транспорта.
Нужно готовиться к зиме
Глава города заявил, что, несмотря на систематические ракетные удары по энергосистеме, во Львове еще есть определенные запасы электроэнергии. Но, как отметил Садовый, очень важно, чтобы Укрэнерго закупало трансформаторы, хотя и понимает, что для этого нужно время.
Мэр призвал львовян готовиться к непростой зиме, ведь в любую секунду могут снова ввести аварийные отключения.
В укрытиях и школах города обустраивают пункты обогрева. Садовый отметил, что город может недели жить без газо- и электроснабжения.
Ракетный обстрел Украины 15 ноября: что известно
- 15 ноября Россия нанесла массированную ракетную атаку по Украине. Враг выпустил около 100 ракет по городам Украины. Ракеты запускали из направления Каспийского моря и из Ростовской области, а также из акватории Черного моря.
- В результате вражеских ударов повреждено около 15 объектов критической инфраструктуры. Также враг ударил и по жилым домам Киева.
- В результате вражеских ударов повреждено более 15 объектов энергетической инфраструктуры. Миллионы украинцев остались без света. Энергетики продолжают работать. В нескольких областях уже полностью восстановили свет, однако пришлось ввести экстренные отключения.
- Оккупанты обстреляли Печерский район Киева. Повреждены два жилых дома. На месте ушиба обнаружили тело погибшей женщины.
- Во Львове получил серьезные ранения мужчина . Его уже прооперировали. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации.