Террор против населения Украины должен прекратиться и немедленно, – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к российскому президенту Владимиру Путину. Он призвал прекратить ракетные удары по Украине.

Об этом сообщил глава пресс-службы немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. Кстати, ранее Шольц призвал готовиться к эскалации войны в Украине.

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Шольц обратился к Путину

Как стало известно, Шольц обратился к российскому диктатору во время брифинга с президентом Кипра Никасом Анастасиадисом.

Бомбовый террор против мирного населения Украины должен быть немедленно прекращен,

– заявил канцлер Германии.

Канцлер Германии уже обращался к Путину

Канцлер Германии заявлял, что ни одна страна для другой – это не соседний задний двор.

"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией по поводу Украины", – говорил Шольц.

Также немецкий политик подчеркнул, что никто не имеет права забирать чужую территорию.

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