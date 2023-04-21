Окутал дым: спасатели показали жуткие кадры прилетов в Винницкой и Полтавской областях

Ночью 21 апреля российские захватчики нанесли удары по Винницкой и Полтавской областях. Спасатели обнародовали жуткие кадры прилетов.

Это была не простая ночь для спасателей. На Полтавщине продолжается ликвидация последствий обстрела.

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Жуткие кадры с мест прилетов в Винницкой и Полтавской областях

К ликвидации ночных обстрелов привлекалось более 150 человек личного состава и более 30 единиц техники ГСЧС. Предварительно, к счастью, обошлось без жертв.

В Винницкой области пожар уже ликвидирован. Однако в Полтавской области по состоянию на утро 21 апреля ликвидация последствий обстрела продолжается.

Спасибо всем нашим героям без оружия, кто боролся с огнем в эту адскую ночь,

– отметили в ГСЧС Украины.

Позже в Винницкой ОВА сообщили, что в результате атаки дронами-камикадзе было попадание в объект критической инфраструктуры – возник пожар. Благодаря оперативным действиям всех спецслужб пожар был ликвидирован. К счастью, обошлось без жертв.

Места прилетов в Винницкой и Полтавской областях / фото ГСЧС

Атака "Шахидами" 21 апреля: все, что известно

Ночью 21 апреля захватчики выпустили по Украине "Шахиды". В Киеве воздушная тревога раздалась в 00:40. Почти сразу местные телеграм-каналы начали сообщать о звуках взрывов.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты запускали дроны-камикадзе из Брянской области России. Нашим защитникам удалось сбить 8 из 12 иранских дронов.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что наши защитники обезвредили 8 "Шахидов" на подлете к Киеву.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что в результате атаки дронами есть разрушение гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также есть попадание в объект инфраструктуры Винницкой области.

Наталья Гуменюк рассказала, что большинство "Шахидов" были сбиты, а враг пытался атаковать по разным направлениям.